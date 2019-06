Der heimische un der deutsche Aktienmarkt sind am Freitag mit Gewinnen gestartet. In Deutschland musste der DAX abgeben.Der Nikkei folgt den guten US-Vorgaben.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt hat am Freitag fester eröffnet.

Zu Handelssbeginn notiert der SMI 0,3 Prozent höher bei 9'714 Zählern.

Positive Vorgaben aus den USA und aus Japan dürften für eine gute Stimmung sorgen, sagen Händler. Vor der Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten um 14.30 Uhr und dem langen Pfingstwochenende sei aber nicht damit zu rechnen, dass sich die Anleger weit aus dem Fenster lehnen. "Wer weiss, wie die Zahlen kommen und welche Tweets man übers Wochenende lesen kann", sagt ein Börsianer.

Von den Arbeitsmarktdaten erhoffen sich die Marktteilnehmer Aufschluss über die US-Wirtschaft. In den vergangenen Sitzungen hatte Fed-Chef Jerome Powell signalisiert, dass die Notenbank eingreifen wird, sollte dies die wirtschaftliche Entwicklung notwendig machen. Er hatte damit Zinssenkungsspekulationen angeheizt, was den Märkten Schub gab. Am Vortag hatte die Europäische Zentralbank wie erwartet ihre Billiggeld-Politik bestätigt und ausserdem den Zeitpunkt für eine mögliche Zinserhöhung auf der Zeitachse nach hinten verschoben.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex ist am Freitag mit einem Gewinn gestartet.

Zum Handelsauftakt liegt der DAX 0,4 Prozent im Plus bei 12'003,92 Zählern.

Nach dem Rückschlag tags zuvor dürfte der deutsche Aktienmarkt am Freitag zur Eröffnung wieder etwas Boden gutmachen und den DAX knapp über die hart umkämpfte Marke von 12'000 Punkten hieven. Positive Impulse kommen dabei von den festeren Börsen in den USA vom Vorabend und Japan am Morgen.

Nachdem die Europäische Zentralbank mit ihrem geldpolitischen Kurs am Vortag den Markt enttäuscht hatte, steht nun am Nachmittag der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus. "Nach dem schwachen Arbeitsmarktbericht der privaten Arbeitsvermittlung ADP wird spannend, ob der offizielle Arbeitsmarktbericht in dieselbe Richtung zeigt", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Zudem wird die Fed vor möglichen Zinssenkungen sehr genau auf die Stärke des Arbeitsmarktes und die Dynamik bei der Lohnentwicklung schauen."

Europas Währungshüter hatten angesichts wachsender Risiken für die Konjunktur eine Zinserhöhung auf mindestens Mitte 2020 verschoben, aber die von einigen Börsianern erhofften Signale für eine mögliche Lockerung auf anderem Wege damit nicht erfüllt. Einige Börsianer sahen im Detail sogar Anzeichen, dass die EZB langsam aus der Politik der Negativzinsen aussteigt. Verwiesen wurde dabei auf höhere Zinsen für langfristige Banken-Refinanzierungsgeschäfte.

WALL STREET

Die Anleger an der Wall Street griffen am Donnerstag zu.

Der Dow Jones legte im Handelsverlauf zu und verabschiedete sich mit einem Plus von 0,73 Prozent bei 25'727,20 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite rückte ebenfalls in die Gewinnzone vor und schloss mit einem Plus von 0,53 Prozent bei 7'615,55 Indexpunkten.

Auch am Donnerstag stützte die Hoffnung auf eine Zinssenkung in den USA die Indizes an der Wall Street. Doch die Dynamik der Aufwärtsbewegung schien zunächst verflogen angesichts der herrschenden Handelskonflikte zwischen den USA und China sowie Mexiko. Während es mit China keine Fortschritte zu geben scheint, sollen die Gespräche mit Mexiko fortgesetzt werden. Kommt es zu keiner Einigung in den Migrationsfragen, drohen ab dem kommenden Montag US-Strafzölle von zunächst 5 Prozent auf mexikanische Importe. Nach und nach sollen diese dann bis auf 25 Prozent angehoben werden.

ASIEN

Der japanische Aktienmarkt entwickelt sich am Freitag freundlich.

In Tokio klettert der Leitindex Nikkei 225 aktuell (07:05 Uhr) um 0,58 Prozent auf 20'894,66 Punkte. Rückenwind kommt vom Yen, der zum Vortag schwächer tendiert.

In China findet feiertagsbedingt kein Handel statt. Am Donnerstag hatte der Shanghai Composite um 1,17 Prozent auf 2'827,80 Zähler nachgegben. Dagegen war der Hang Seng in Hongkong um 0,26 Prozent auf 26'965,28 Indexpunkte gestiegen.

Die Börsen in Asien folgen den positiven US-Vorgaben. Die wichtigsten US-Indizes hatten Gewinne von bis zu 0,7 Prozent eingefahren, gestützt von Berichten über Fortschritte bei den laufenden Gesprächen zwischen den USA und Mexiko, mit denen möglicherweise die angedrohten Strafzölle gegen Mexiko noch verhindert werden könnten.

Für etwas Zurückhaltung sorgt die Veröffentlichung der oft richtungweisenden US-Arbeitsmarktdaten im späteren Tagesverlauf richten. Sie könnten Hinweise über die Entwicklung der US-Wirtschaft und damit potenziell den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank liefern, heisst es.

