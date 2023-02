Vor US-Arbeitsmarktdaten: SMI kaum bewegt erwartet -- DAX dürfte etwas tiefer starten -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der heimische Leitindex dürfte am Freitag zunächst auf der Stelle treten.

In voröbrslichen Indikationen zeigt sich der SMI zeitweise um nur 0,07 Prozent höher bei 11'196 Punkten. Am Donnerstag gab er um 0,11 Prozent auf 11'188,42 Zähler nach.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI legten am Donnerstag hingegen zu. Der SPI gewann zur Schlussglocke 0,32 Prozent auf 14'467,69 Einheiten, während der SLI 1,39 Prozent auf 1'787,48 Punkte zulegte.

Vor dem Wochenende stehen noch wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. In den USA präsentiert die Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht, der für die Geldpolitik der Federal Reserve von hoher Bedeutung ist. Zudem werden in der Eurozone und den Vereinigten Staaten wichtige Indikatoren für den Dienstleistungssektor erwartet. Sie geben Hinweise auf die konjunkturelle Lage.

DEUTSCHLAND

An der Frankfurter Börse werden am Freitag leichte Verluste erwartet.

Der DAX gibt in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,25 Prozent auf 15'471 Punkte nach. Am Vortag verliess er das Geschäft 2,16 Prozent höher bei 15'509,19 Zählern.

Nach der Kursrally am Vortag dürften es die Anleger am Freitag am deutschen Aktienmarkt zunächst langsamer angehen lassen. Nachdem die Zinsentscheide abgehakt sind und die Hoffnung wächst, dass die Zinsspirale bald zu Ende gehen könnte, warten die Anleger nun mit dem US-Arbeitsmarktbericht auf das nächste Wochen-Highlight mit vielleicht neuen Erkenntnissen für die künftige Zinspolitik. Die Experten der ING Bank halten es für möglich, dass nach einem schwachen Umfrageergebnis des Dienstleisters ADP einige auf ein schwaches Ergebnis spekulieren.

Im Technologiesektor, der am Vortag in New York die Rally dominierte, dürften zudem enttäuschende Quartalszahlen aus den USA wieder die Stimmung bremsen. Apple, Amazon und Alphabet konnten die US-Anleger nicht überzeugen.

WALL STREET

Die Wall Street schloss am Donnerstag uneinheitlich.

Der Dow Jones ging 0,12 Prozent schwächer bei 34'053,74 Zählern aus dem Handel. Der technologielastige NASDAQ Composite verzeichnete unterdessen ein Plus von 3,25 Prozent auf 12'200.82 Zähler.

Nach dem Zinsentscheid vom Vortag bestand am Markt unverändert die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed im Kampf gegen die Inflation weiterhin einen weniger restriktiven Kurs einschlägt. Zudem sorgte ein Kurssprung bei den Papieren von Meta für gute Laune. Die Fed hatte zur Wochenmitte ihr Zinserhöhungstempo erneut verlangsamt. Für den Kampf gegen die hohe Inflation wurden zwar weitere Anhebungen in Aussicht gestellt. Bestimmte Kommentare von Fed-Chef Jerome Powell aber seien von den Märkten gut aufgenommen worden, schrieb Marktanalyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda: "Eine offensichtliche Bemerkung war die Feststellung, dass der Disinflationsprozess begonnen hat." Der Preisniveauanstieg könnte sich also verringern.

Alles in allem gab es Erlam zufolge genug Anhaltspunkte, um zu dem Schluss zu kommen, dass die Straffung der Geldpolitik fast abgeschlossen sei und die Markterwartungen einer weiteren Anhebung um 0,25 Prozentpunkte und vielleicht ein paar Zinssenkungen im weiteren Verlauf des Jahres vernünftig erscheinen. Natürlich gebe es bis zur nächsten Sitzung im März noch viele Konjunkturdaten, sodass sich in dieser Zeit noch viel ändern könne.

ASIEN

Die grössten Börsen in Fernost bewegen sich am Freitag in verschiedene Richtungen.

In Tokio ging der japanische Leitindex Nikkei mit einem Plus von 0,39 Prozent auf 27'509,46 Punkte aus dem Handel.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite gegen 8:00 Uhr unserer Zeit hingegen um 0,63 Prozent nach unten auf 3'265 Zähler. In Hongkong sackt der Hang Seng derweil um 1,37 Prozent auf 21'657 Stellen ab.

An den asiatischen Börsen setzt sich am Freitag keine klare Tendenz durch. Auffallend ist die Schwäche der chinesischen Börsen, während die übrigen Plätze mit leichten Aufschlägen aufwarten. Fallende Renditen bei den Staatsanleihen unterstreichen die Hoffnung des Marktes, dass die Notenbanken im aktuellen Zinserhöhungspfad den Zinsgipfel schon bald erreichen werden. Offenbar folge der Markt den Ausblicken der Notenbanken nicht, heisst es im Handel.

In Schanghai und Hongkong geht es trotz positiver Konjunkturdaten nach unten. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe ist im Januar klar in den Expansion anzeigenden Bereich gesprungen. Die günstigen Daten dämpfen Hoffnungen auf geldpolitische Lockerungen der chinesischen Notenbank. Die Euphorie über die 180-Gradwende in China in der Coronapolitik verbunden mit den Wiedereröffnungen sei definitiv verflogen, so Händler.

Laut den Analysten von Ping An Securities hat der Markt in der vorangegangenen Rally Vieles in Sachen Ende der restriktiven Abriegelungspolitik bereits eingepreist. Die nun recht hohen Bewertungen lüden zu Gewinnmitnahmen ein.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires