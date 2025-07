Boeing Aktie News: Boeing am Montagnachmittag im Plus

Um 16:28 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 231,00 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 44'506 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Boeing-Aktie bisher bei 231,42 USD. Bei 229,40 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 112'794 Boeing-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.07.2025 auf bis zu 233,60 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 128,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,039 USD aus. Boeing gewährte am 23.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19.50 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 16.57 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 05.08.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,538 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

