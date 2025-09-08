BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
08.09.2025 13:14:00
BKW-Aktie mit leichtem Plus: BKW übernimmt deutschen Flexibilitätsanbieter Südvolt
Der Energieversorger BKW hat die in München ansässige Firma Südvolt GmbH übernommen.
Die Südvolt GmbH betreibt ein zertifiziertes virtuelles Kraftwerk und bündelt damit dezentrale Kraftwerke in ganz Deutschland in einem Leitsystem. Als Flexibilitätsanbieter stellt sie Primärregelenergie sowie Sekundär- und Tertiärregelleistung für alle vier deutschen Netzbetreiber bereit.
Das bestehende Kundenportfolio von über einem Gigawatt Leistung umfasst laut den Angaben Gross- und Industriekunden aus energieintensiven Sektoren sowie Stadtwerke. Das Unternehmen beschäftigt 20 Mitarbeiter.
Der Zukauf sei Teil der Strategie "Solutions 2030", die darauf ausgerichtet ist, durch Investitionen in Energiespeicher und -produktionen nachhaltige Energielösungen zu erweitern, hiess es. Zudem würden dadurch die Wachstumsambitionen der BKW in Deutschland unterstrichen. Finanzielle Angaben zu dem Deal wurden nicht gemacht.
Die BKW-Aktie gewinnt im Schweizer Handel zeitweise 0,24 Prozent auf 163,80 CHF.
Bern (awp)
Nachrichten zu BKW AG
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
|04.09.25
|Schroders: Transportwesen: ein Sektor in Bewegung
|29.08.25
|Schroders: Wie die Schweiz vom Forschungsstandort zum Venture-Champion werden kann
Börse aktuell - Live TickerDurchwachsene Entwicklung zum Wochenstart: SMI mit Verlusten -- DAX begrüsst Handelswoche mit Aufschlägen -- Börsen in Asien schliessen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt geht es zum Wochenstart verhalten zu. Am deutschen Aktienmarkt prägen unterdessen Gewinne das Bild. In Fernost dominierten am Montag grüne Vorzeichen.
