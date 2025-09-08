Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
08.09.2025 13:14:00

BKW-Aktie mit leichtem Plus: BKW übernimmt deutschen Flexibilitätsanbieter Südvolt

Der Energieversorger BKW hat die in München ansässige Firma Südvolt GmbH übernommen.

BKW
163.75 CHF
Kaufen Verkaufen
Mit der Akquisition werde der Eintritt in den deutschen Markt für Regelenergie und Systemdienstleistungen beschleunigt, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Die Südvolt GmbH betreibt ein zertifiziertes virtuelles Kraftwerk und bündelt damit dezentrale Kraftwerke in ganz Deutschland in einem Leitsystem. Als Flexibilitätsanbieter stellt sie Primärregelenergie sowie Sekundär- und Tertiärregelleistung für alle vier deutschen Netzbetreiber bereit.

Das bestehende Kundenportfolio von über einem Gigawatt Leistung umfasst laut den Angaben Gross- und Industriekunden aus energieintensiven Sektoren sowie Stadtwerke. Das Unternehmen beschäftigt 20 Mitarbeiter.

Der Zukauf sei Teil der Strategie "Solutions 2030", die darauf ausgerichtet ist, durch Investitionen in Energiespeicher und -produktionen nachhaltige Energielösungen zu erweitern, hiess es. Zudem würden dadurch die Wachstumsambitionen der BKW in Deutschland unterstrichen. Finanzielle Angaben zu dem Deal wurden nicht gemacht.

Die BKW-Aktie gewinnt im Schweizer Handel zeitweise 0,24 Prozent auf 163,80 CHF.

Bern (awp)

Bildquelle: zvg,Keystone,BKW AG

