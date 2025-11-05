BKW-Aktie fester: Bürgerbeschwerde stoppt Windpark-Bau

Die kantonale Direktion für öffentliche Arbeiten und Verkehr habe eine Beschwerde von Gegnern gutgeheissen, da der Energiekonzern BKW nicht über die notwendige Bewilligung der Eidgenössischen Starkstrominspektion verfügte, die für den Netzanschluss der Anlagen erforderlich sei.

BKW halte dagegen, alle nötigen Bewilligungen eingeholt zu haben, und spreche von einer unterschiedlichen juristischen Auslegung. Das Unternehmen müsse nun entscheiden, ob es beim Berner Verwaltungsgericht Beschwerde einreiche oder die fehlende Genehmigung abwarte.

Die BKW-Aktie noteirt im Schweizer Handel zwischenzeitlich um 0,28 Prozent höher bei 178,80 Franken.

ls/

Bern (awp/sda)