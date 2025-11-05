|Baustopp
|
05.11.2025 09:42:37
BKW-Aktie fester: Bürgerbeschwerde stoppt Windpark-Bau
Der Kanton Bern hat laut dem "Journal du Jura" die Bauarbeiten am Windpark Montagne de Tramelan gestoppt.
BKW halte dagegen, alle nötigen Bewilligungen eingeholt zu haben, und spreche von einer unterschiedlichen juristischen Auslegung. Das Unternehmen müsse nun entscheiden, ob es beim Berner Verwaltungsgericht Beschwerde einreiche oder die fehlende Genehmigung abwarte.
Die BKW-Aktie noteirt im Schweizer Handel zwischenzeitlich um 0,28 Prozent höher bei 178,80 Franken.
ls/
Bern (awp/sda)
Weitere Links:
3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: KLA-Tencor, Applied Materials, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ KLA-Tencor
NEU✅ Applied Materials
NEU✅ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
inklusive Rebalancing:
❌ Manhattan Associates Inc
❌ Euronext N.V.
❌ Intercontinental Exchange
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI dreht ins Plus -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch stärker zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.