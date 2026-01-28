Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
28.01.2026 11:42:00

BKW-Aktien nach doppelter ZKB-Rückstufung weiter unter Druck

BKW-Aktien nach doppelter ZKB-Rückstufung weiter unter Druck

Die Aktien des Energiekonzerns BKW stehen am Mittwochmorgen überdurchschnittlich unter Druck.

Nachdem das Papier im Zusammenhang mit der Gewinnwarnung (Wertkorrektur Kohlekraftwerk Wilhelmshaven) von letzter Woche bereits massiv verloren hat, wirkt sich nun eine doppelte Rückstufung durch die ZKB weiter negativ aus.

Die Titel verlieren zuletzt an der SIX BKW-Titel 3,42 Prozent auf 149,80 Franken. Im Vergleich zum Jahreshoch vom 19. Januar bei 180,20 Franken hat die Aktie damit bereits 17 Prozent eingebüsst und notiert damit so tief wie letztmals im April 2025.

Wenn man die aktuelle Studie der ZKB liest, könnte der aktuelle Rückgang bei der Aktie noch etwas andauern. Nach einer Performance von rund 18 Prozent pro Jahr zwischen 2014 und heute erwarte er für die kommenden Jahre keine Outperformance gegenüber dem SPI mehr, meint jedenfalls der zuständige Analyst in seiner Studie. Entsprechend hat er das Papier auf 'Untergewichten' von zuvor 'Übergewichten' zurückgestuft.

Auch ist der Analysten-Konsens für den EBIT trotz der jüngsten Schätzungsrevisionen für die kommenden Jahre seiner Meinung nach deutlich zu hoch, was künftig zu weiteren negativen Überraschungen führen könne. Insgesamt sehe er mittelfristig denn auch kaum Potenzial für positive Katalysatoren.

Marktkreise gehen denn auch davon aus, dass die BKW-Aktie für längere Zeit aus der Gunst vieler Anleger fallen könnte. Die Aktie sei über viele Jahre ein Favorit vieler Investoren gewesen, das dürfte nun aber wohl vorbei sein, heisst es etwa. Es sei jedenfalls nicht unüblich, dass Aktien längere Zeit schwächeln, wenn sie nach einem Höhenflug plötzliche aus der Gunst der Anleger fielen.

Zürich (awp)

Weitere Links:

BKW-Aktie legt leicht zu: Unternehmen schliesst Vertrag für Grossbatterie-Projekt in Frankreich

Bildquelle: BKW AG
