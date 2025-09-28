Syndax Pharmaceuticals Aktie 24112479 / US87164F1057
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.09.2025 07:24:13
Biotech Stocks Facing FDA Decision In October 2025
(RTTNews) - September was marked by a couple of notable firsts on the regulatory front.
On September 25, the FDA authorized the marketing of Essilor Stellest eyeglass lenses - the first approved to slow the progression of myopia in children aged 6 to 12. Myopia, or near-sightedness, is a chronic condition affecting roughly 40% of the U.S. population, with rates rising rapidly among children and adolescents.
Just days earlier, on September 19, the FDA granted accelerated approval to Stealth Biotherapeutics' Forzinity, which becomes the first-ever treatment for the life-threatening mitochondrial disorder, Barth syndrome.
Meanwhile, the most commonly used analgesic, acetaminophen (Tylenol), found itself under renewed scrutiny, as the FDA, on September 22, initiated the process of updating its labeling to warn of the potential association between acetaminophen use during pregnancy and an increased risk of autism and ADHD in children.
Let us now shift our attention to take a look at the drugs currently awaiting FDA approval decisions in October.
Nachrichten zu Syndax Pharmaceuticals Inc
|
03.08.25
|Ausblick: Syndax Pharmaceuticals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Syndax Pharmaceuticals Inc
Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen
Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.
👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?
Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerInvestoren schütteln neue Zölle auf Pharmaprodukte ab: SMI geht höher ins Wochenende -- Letztlich Gewinne beim DAX -- US-Börsen zum Handelsende in Grün -- Asiens Börsen schliessen tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag höher. Der deutsche Aktienmarkt verzeichnete ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss höher. Die wichtigsten Handelsplätze in Fernost schlossen am Freitag mit Verlusten.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}