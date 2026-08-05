BETA Technologie a Aktie 149326658 / US0869211039
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05.08.2026 06:21:00
Beta Technologies will Finanzierung auf eine Milliarde Dollar ausweiten
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
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08.03.26
|Ausblick: BETA Technologies A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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22.02.26
|Erste Schätzungen: BETA Technologies A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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