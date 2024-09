BASF-Aktie leichter: BASF setzt neue Mittelfristziele und kürzt Dividende - Teilbörsengang für Agrargeschäft geplant

Wie der DAX -Konzern anlässlich des Kapitalmarkttages mitteilte, will er damit von 2025 bis 2028 mindestens 12 Milliarden Euro ausschütten.

Konkret bedeute dies, dass der Chemiekonzern eine Dividende von mindestens 2,25 Euro je Aktie oder rund 2 Milliarden Euro pro Jahr zahlen wird. Dies wird bereits für die Dividende für das Geschäftsjahr 2024, die im kommenden Jahr gezahlt wird, gelten. Für 2023 hatte BASF 3,40 Euro je Aktie gezahlt. Die Gesamtausschüttung an Dividenden von rund 8 Milliarden Euro in dem Zeitraum von vier Jahren werde durch Aktienrückkäufe ergänzt, die spätestens ab 2027 durchgeführt werden und voraussichtlich rund 4 Milliarden Euro betragen sollen.

Für das Jahr 2028 strebt BASF bei moderaten bis guten ökonomischen Rahmenbedingungen ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) vor Sondereinflüssen zwischen 10 Milliarden und 12 Milliarden Euro an. Der kumulierte Free Cashflow für die Jahre 2025 bis 2028 wird bei mehr als 12 Milliarden Euro erwartet. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) wird für 2028 in Höhe von rund 10 Prozent angestrebt.

BASF plant Teilbörsengang für sein Agrargeschäft

BASF plant für sein Geschäft mit Pflanzenschutzmitteln und Saatgütern mittelfristig einen Börsengang. Für die Sparte Agricultural Solutions sollen nach 2027 die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, "eine Minderheitsbeteiligung an die Börse zu bringen", teilte der Chemiekonzern anlässlich seines Kapitalmarkttages mit. Agricultural Solutions habe "eine führende Position im Agrarmarkt" und verfüge "über eine starke Pipeline an Innovationen".

Bis 2027 werde BASF die Verselbstständigung des Geschäfts in eigene Gesellschaften mit eigenem Enterprise-Resource-Planning-System abschliessen, hiess es weiter. Anschliessend sollen die Voraussetzungen für einen möglichen Börsengang geschaffen werden.

BASF prüft Schliessung weiterer Anlagen in Ludwigshafen

BASF prüft für sein Stammwerk in Ludwigshafen die Schliessung weiterer Anlagen. "Die Mehrzahl der Anlagen ist in ihren jeweiligen Märkten wettbewerbsfähig", sagte Vorstandsmitglied und Standortchefin Katja Scharpwinkel am Donnerstag. Allerdings habe sich bei einer gründlichen Analyse der Situation auch gezeigt, dass einzelne Anlagen und Produktionslinien aufgrund mangelnder Wettbewerbsfähigkeit oder struktureller Unterauslastung keine ausreichenden Erträge mehr erzielten.

"Weitere Massnahmen zur Anpassung von Anlagen werden derzeit geprüft und soweit erforderlich schrittweise umgesetzt", sagte Scharpwinkel. Ende August hatte BASF bereits verkündet, dass die Anlagen für Adipinsäure, Cyclododecanon und Cyclopentanon in Ludwigshafen geschlossen werden.

BASF kündigte ferner an, seine Strukturen ausserhalb der Produktion in Ludwigshafen anzupassen und die Kosten erheblich zu senken. Bis Ende 2026 sollen wie angekündigt jährlich fortlaufende Gesamteinsparungen von rund 2,1 Milliarden Euro erreicht werden.

Konzernweit sollen flachere Hierarchien und mehr Eigenverantwortung vor Ort den Geschäftserfolg verbessern. Dafür werde ein verbessertes Performance-Management-System eingeführt, erklärte BASF. Von einem weltweiten Einsatz von Künstlicher Intelligenz verspricht sich das Unternehmen mittelfristig eine deutliche Ergebnisverbesserung.

Für die BASF-Aktie geht es im XETRA-Handel zeitweise 2,65 Prozent auf 44,13 Euro nach unten.

FRANKFURT (Dow Jones)