Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen

Der STOXX 50 sprang im STOXX-Handel zum Handelsende um 1.13 Prozent auf 4’597.06 Punkte an. Zuvor ging der STOXX 50 0.408 Prozent höher bei 4’564.20 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4’545.65 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4’562.91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4’605.87 Einheiten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, bei 4’761.56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.12.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4’308.63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bei 4’428.10 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 5.95 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4’826.72 Punkten. Bei 4’291.01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Airbus SE (+ 3.13 Prozent auf 167.92 EUR), SAP SE (+ 2.35 Prozent auf 250.15 EUR), BASF (+ 1.63 Prozent auf 46.65 EUR), Rio Tinto (+ 1.48 Prozent auf 46.55 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.42 Prozent auf 45.86 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil BP (-0.71 Prozent auf 4.33 GBP), UBS (-0.26 Prozent auf 26.80 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.07 Prozent auf 54.23 EUR), Unilever (+ 0.22 Prozent auf 46.20 GBP) und BAT (+ 0.28 Prozent auf 31.91 GBP) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. 33’667’588 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 293.065 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

2025 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch