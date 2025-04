Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Plus

Am Dienstag sprang der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 1.38 Prozent auf 5’320.69 Punkte an. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4.406 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.417 Prozent auf 5’270.25 Punkte an der Kurstafel, nach 5’248.39 Punkten am Vortag.

Bei 5’270.25 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5’328.91 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, den Stand von 5’463.54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.12.2024, den Wert von 4’895.98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’083.42 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 8.19 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’568.19 Punkten. Bei 4’845.89 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Airbus SE (+ 3.13 Prozent auf 167.92 EUR), adidas (+ 3.05 Prozent auf 223.30 EUR), SAP SE (+ 2.35 Prozent auf 250.15 EUR), Infineon (+ 1.86 Prozent auf 30.96 EUR) und BASF (+ 1.63 Prozent auf 46.65 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.07 Prozent auf 54.23 EUR), Enel (+ 0.29 Prozent auf 7.53 EUR), Stellantis (+ 0.35 Prozent auf 10.30 EUR), Eni (+ 0.45 Prozent auf 14.33 EUR) und BMW (+ 0.57 Prozent auf 74.10 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 5’128’037 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 293.065 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.90 erwartet. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch