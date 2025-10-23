Ausblick: Universal Truckload Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Universal Truckload Services gibt am 23.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,180 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Universal Truckload Services noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Universal Truckload Services nach der Prognose von 1 Analyst 400,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 6,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 426,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,00 USD, gegenüber 4,93 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,60 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,85 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

