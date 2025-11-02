Sterling Construction Company Aktie 1327127 / US8592411016
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: Sterling Construction Company stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sterling Construction Company gibt am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,81 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 42,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,97 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite soll Sterling Construction Company 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 621,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sterling Construction Company 593,7 Millionen USD umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,45 USD aus. Im Vorjahr waren 8,27 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 2,25 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Sterling Construction Company Inc.
|
07:01
|Ausblick: Sterling Construction Company stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
03.08.25
|Ausblick: Sterling Construction Company stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.05.25
|Ausblick: Sterling Construction Company präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Sterling Construction Company Inc.
