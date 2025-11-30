Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Simulations Plus Aktie 660020 / US8292141053

30.11.2025 07:01:06

Ausblick: Simulations Plus legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Simulations Plus
17.01 USD -1.56%
Simulations Plus wird am 01.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,113 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 182,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,040 USD je Aktie erzielt worden waren.

Simulations Plus soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,03 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,490 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 79,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 70,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
