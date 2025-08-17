Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
17.08.2025 07:01:06

Ausblick: Riskified legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Riskified wird am 18.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,061 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,00 Prozent verringert. Damals waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 80,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 78,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,140 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,200 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 340,9 Millionen USD, gegenüber 327,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch