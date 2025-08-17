|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.08.2025 07:01:06
Ausblick: Riskified legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Riskified wird am 18.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,061 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,00 Prozent verringert. Damals waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 80,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 78,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,140 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,200 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 340,9 Millionen USD, gegenüber 327,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Riskified Ltd. Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Riskified legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.05.25
|Ausblick: Riskified stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.04.25