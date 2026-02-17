Ausblick: Perion Network legt Quartalsergebnis vor

Perion Network wird am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,506 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,36 Prozent auf 136,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 129,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,250 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 439,3 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 498,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch