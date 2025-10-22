Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’614 -0.1%  SPI 17’346 -0.1%  Dow 46’925 0.5%  DAX 24’300 -0.1%  Euro 0.9228 -0.1%  EStoxx50 5’676 -0.2%  Gold 4’036 -2.2%  Bitcoin 85’825 -0.8%  Dollar 0.7963 0.0%  Öl 62.5 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rieter-Aktie fällt: Umsatzziel gesenkt - rote Zahlen erwartet
UniCredit-Aktie dennoch im Minus: Gewinn in Q3 überraschend gesteigert
Basler Kantonalbank-Aktie fester: Bank Cler zahlt AT1-Anleihe zurück
HT5-Aktie springt an: Nachlassstundung aufgehoben - In Gesprächen für "Reverse Takeover"
Novartis-Aktie leichter: HSR-Freigabe für Übernahmeangebot an Tourmaline Bio - Fortschritte mit Cosentyx in der PMR-Behandlung
Suche...
Plus500 Depot
22.10.2025 14:06:37

Ausblick Lonza: Wie rasch läuft Vacaville an?

Lonza
558.39 CHF 0.51%
Kaufen Verkaufen

Zürich (awp) - Lonza wird am Donnerstag ein Update zum dritten Quartal publizieren, wobei sich dieses wie üblich auf qualitative Angaben beschränken und keine aktuellen Zahlen enthalten wird. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass die bisherigen Prognosen bestätigt werden. Mit Spannung erwarten die Analysten zudem Angaben zu allfälligen neuen Verträgen für das Werk in Vacaville.

Gibt es schon Vertragsabschlüsse von Vacaville?

Eine der Schlüsselfragen in Marktkreisen lautet, ob im dritten Quartal für die Produktion in Vacaville bereits neue Verträge abgeschlossen worden seien. Ein weiterer Fokus gilt auch dem CDMO-Geschäft (Contract Development and Manufacturing Organization), welches insgesamt rund 85 Prozent zum Umsatz beiträgt.

Portfolio-Umbau im kalifornischen Vacaville

Das Lonza-Management bekräftigte zuletzt im Juli seine Erwartungen für den Standort Vacaville in Kalifornien. Demnach dürfte es noch eine Weile dauern, bis in Vacaville die Profitabilität des gesamten Lonza-Konzerns erreicht wird. Der im vergangenen Herbst von Roche gekaufte Produktionskomplex befindet sich in einer Zwischenphase.

"Wir haben am Standort Vacaville eine grosse Portfolio-Transformation umzusetzen", sagte im Juli mit der Präsentation der Halbjahreszahlen Finanzchef Philippe Deecke. Lonza stellte dort bisher einzig Produkte für Roche her, wobei das Werk nun sukzessive auf Drittkunden umgestellt wird.

Was sind die Erwartungen für das Gesamtjahr

Lonza hatte im Juli die Prognosen für das Gesamtjahr leicht erhöht. Demnach rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum in Lokalwährungen von 20 bis 21 Prozent und einer Kern-EBITDA-Marge von 30 bis 31 Prozent. Allgemein wird in Marktkreisen davon ausgegangen, dass Lonza den bisherigen Ausblick bestätigen wird.

Eine entscheidende Voraussetzung dafür sei, dass die Zwischenmeldung zum dritten Quartal positiv und auch der Start ins vierte Quartal gelungen sei, heisst es dazu etwa bei Baader Europe.

Wie entwickelt sich die Aktie?

Mit einem Plus von rund 3 Prozent seit Jahresbeginn hinkt die Lonza-Aktie dem Gesamtmarkt hinterher. Seit einem Zwischenhoch bei rund 600 Franken Anfang Mai geht es bei einem stetigen Auf und Ab tendenziell abwärts. Zuletzt hatte der Titel innert fünf Handelstag indes wieder rund 30 Franken zugelegt und liegt derzeit im Bereich von 553 Franken.

Website: www.lonza.com

cf/jl

Analysen zu Lonza AG (N)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Iberdrola, Interactive Brokers & Swiss Life mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Iberdrola
✅ Interactive Brokers
✅ Swiss Life Holding

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Iberdrola, Interactive Brokers & Swiss Life mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:49 Logo WHS DAX Livetrading Session: Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt (Aufzeichnung von heute)
09:17 Marktüberblick: Edelmetalle unter Druck
08:32 SMI tritt auf der Stelle
07:00 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Iberdrola, Interactive Brokers & Swiss Life mit François Bloch
06:17 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Weiter aufwärts?
21.10.25 Julius Bär: 9.90% p.a. JB Autocallable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Holcim Ltd, Givaudan SA, Geberit AG
21.10.25 ABB – starke Zahlen und Milliardenverkauf
21.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Nestlé, Novartis, Roche
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Kursrutsch bei European Lithium-Aktie - Was steckt dahinter?
Aktien von CureVac und BioNTech uneins: CureVac-Gründer Hoerr hofft auf Durchbruch bei Krebsbehandlung
Rheinmetall, RENK und HENSOLDT: Profiteure des Verteidigungsbooms - So bewegen sich die Aktien
Nach dem fulminanten Börsenstart: So entwickelt sich die TKMS-Aktie am zweiten Handelstag
Beyond Meat-Aktie explodiert: Walmart-Deal und Short Squeeze befeuern Kurs
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Warum Analysten wieder zuversichtlicher sind - Wechsel an der Spitze
Edelmetall-Studie 2025: Silber wird gefragter, aber Schweizer setzen weiterhin vor allem auf Gold
10-Billionen-Dollar-Plan für die USA: Marc Andreessen unterstützt Elon Musks Vision
TeamViewer-Aktie im Sinkflug: Skeptischer bei Umsatz 2025 und 2026
Rieter-Aktie fällt: Umsatzziel gesenkt - rote Zahlen erwartet

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
14:06 Bundesregierung sucht Lösung in Nexperia-Chipkrise
13:55 Verband: Unternehmen arbeiten bei Halbleitern an Ersatz
13:54 Kreise: Bund-Länder-Vereinbarung zum Sondervermögen
13:39 ROUNDUP: Weimer: Tech-Monopole bedrohen freie Medien
13:28 Laserspezialist Trumpf entwickelt System zur Drohnenabwehr
13:21 Betrug mit EU-Subventionen: 37 Festnahmen in Griechenland
13:14 Branche: Gesellschaftsspiele vielfältiger und stark gefragt
13:14 VW warnt vor möglichen Engpässen durch Nexperia-Lieferstopp
13:14 Vance in Israel: Haben die Chance, Historisches zu erreichen
13:13 Steinmeier: EU braucht Aufbruchstimmung und nicht Nörgelei