10.12.2025 07:01:06
Ausblick: Kestra Medical Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Kestra Medical Technologies lässt sich am 11.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kestra Medical Technologies die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,594 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,480 USD je Aktie erzielt worden.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 20,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 40,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 14,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -2,259 USD je Aktie, gegenüber -5,130 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 88,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 59,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
