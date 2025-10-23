Gofore Aktie 39149108 / FI4000283130
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.10.2025 07:01:06
Ausblick: Gofore stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Gofore präsentiert am 23.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,205 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 2,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,210 EUR erwirtschaftet wurden.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 41,8 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 6,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 39,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,823 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,04 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 192,6 Millionen EUR, gegenüber 186,2 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Gofore Plc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Gofore stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
08.10.25