23.10.2025 07:01:06

Ausblick: Gofore stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gofore
14.30 EUR -4.16%
Gofore präsentiert am 23.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,205 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 2,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,210 EUR erwirtschaftet wurden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 41,8 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 6,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 39,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,823 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,04 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 192,6 Millionen EUR, gegenüber 186,2 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

