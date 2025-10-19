Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ausblick: Dynex Capital präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dynex Capital lädt am 20.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,331 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Dynex Capital ein EPS von 0,380 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 60,9 Millionen USD aus – eine Minderung von 26,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Dynex Capital einen Umsatz von 83,5 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,964 USD, gegenüber 1,49 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 160,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 318,0 Millionen USD generiert worden waren.

