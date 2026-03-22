Caledonia Mining Corporation Aktie 36923136 / JE00BF0XVB15
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22.03.2026 07:01:06
Ausblick: Caledonia Mining mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Caledonia Mining wird am 23.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,590 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Caledonia Mining noch 29,70 USD je Aktie eingenommen.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 59,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 45,1 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Caledonia Mining für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 71,9 Millionen USD aus.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,05 USD je Aktie, gegenüber 0,910 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 268,0 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 173,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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