Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’321 -1.1%  SPI 17’202 -1.0%  Dow 45’577 -1.0%  DAX 22’380 -2.0%  Euro 0.9118 -0.2%  EStoxx50 5’501 -2.0%  Gold 4’497 -3.2%  Bitcoin 55’811 1.2%  Dollar 0.7884 0.0%  Öl 112.2 4.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-Panik vorbei? Bernstein gibt Entwarnung für Aktien von NVIDIA, Alphabet, Meta & Co.
Die am häufigsten geklauten Hotelgegenstände: Das entwenden Gäste am liebsten
Neuer Krypto-Boom durch KI-Agenten erwartet - Bitcoin vor Anstieg auf 1,3 Millionen US-Dollar?
Analyst sieht Potenzial: Könnte Gold noch 2026 auf 6'000 US-Dollar steigen?
Chartanalyse kurz erklärt - Diese Konstellationen der Technischen Analyse lohnt es sich zu kennen
Suche...
eToro entdecken

Caledonia Mining Corporation Aktie 36923136 / JE00BF0XVB15

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.03.2026 07:01:06

Ausblick: Caledonia Mining mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Caledonia Mining Corporation
18.70 EUR -2.60%
Kaufen Verkaufen

Caledonia Mining wird am 23.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,590 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Caledonia Mining noch 29,70 USD je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 59,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 45,1 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Caledonia Mining für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 71,9 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,05 USD je Aktie, gegenüber 0,910 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 268,0 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 173,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

Analysen zu Caledonia Mining Corporation PLC Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.

Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt

Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Inside Trading & Investment

20.03.26 Marktüberblick: Quartalszahlen sorgen für Bewegung
20.03.26 SMI stürzt unter 200-Tage-Linie
20.03.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Unter Druck
19.03.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Comet Holding AG, Inficon Holding AG, VAT Group AG
19.03.26 Volatilität im Zuge der Bitcoin-Korrektur
18.03.26 Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
17.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Sandoz
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’026.02 15.87 BNRS1U
Short 13’158.19 13.69 BBSSGU
Short 13’640.44 8.90 S9CBLU
SMI-Kurs: 12’320.99 20.03.2026 17:30:20
Long 11’866.78 19.94 SQBBAU
Long 11’574.42 13.69 BIYSFU
Long 11’068.48 8.84 BSXSZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

KW 12: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 12: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Rheinmetall-Aktie: Konzern sieht Fortschritte beim F126-Grossprojekt
GEA-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Hold bewertet
Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet adidas-Aktie mit Neutral
Webinar: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist
JP Morgan Chase & Co.: Daimler Truck-Aktie erhält Overweight
Neuer Krypto-Boom durch KI-Agenten erwartet - Bitcoin vor Anstieg auf 1,3 Millionen US-Dollar?
Accenture Raises FY26 Outlook; Boosts Dividend 10% - Update

Top-Rankings

KW 12: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 12: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 12: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.