|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bilanz in Sicht
|
19.08.2025 21:08:00
Ausblick: Alcon informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die anstehende Alcon-Bilanz.
Alcon stellt am 20.08.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 18 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,581 CHF je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Alcon 0,410 CHF je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 17 Analysten eine Verringerung von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,14 Milliarden CHF gegenüber 2,26 Milliarden CHF im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,53 CHF, wohingegen im Vorjahr noch 1,81 CHF vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,50 Milliarden CHF erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,73 Milliarden CHF waren.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Alcon AG
|
16:29
|Alcon Aktie News: Alcon am Dienstagnachmittag höher (finanzen.ch)
|
14:03
|Ausblick Alcon: Q2-Umsatz von 2,63 Milliarden US-Dollar erwartet (AWP)
|
12:29
|Alcon Aktie News: Alcon am Dienstagmittag höher (finanzen.ch)
|
09:29
|Alcon Aktie News: Anleger schicken Alcon am Dienstagvormittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: Börsianer lassen SMI zum Start steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: SLI zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
18.08.25
|SIX-Handel SLI präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
18.08.25
|Zurückhaltung in Zürich: SMI zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Alcon AG
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTrump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: SMI schlussendlich im Plus -- DAX letztlich etwas höher -- US-Börsen leichter -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Am heimischen Markt herrschte am Dienstag gute Stimmung. Der deutsche Leitindex machte am zweiten Handelstag der Woche kleine Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag mit negativer Tendenz. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag nach unten.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}