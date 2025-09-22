Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AAR Aktie 903005 / US0003611052

22.09.2025 07:01:06

Ausblick: AAR stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AAR
64.05 EUR 0.55%
AAR wird am 23.09.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.08.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,984 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AAR noch ein Gewinn pro Aktie von 0,500 USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 661,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei AAR für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 689,3 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,43 USD im Vergleich zu 0,350 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 2,89 Milliarden USD, gegenüber 2,78 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch