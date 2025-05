Aufschläge in Zürich: Anleger lassen SLI zum Ende des Dienstagshandels steigen

Schlussendlich ging der SLI den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0.14 Prozent) bei 2’011.17 Punkten aus dem Dienstagshandel. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.189 Prozent auf 2’004.62 Punkte an der Kurstafel, nach 2’008.41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2’004.62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’018.21 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1’934.59 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.02.2025, wies der SLI einen Stand von 2’107.37 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.05.2024, wies der SLI einen Stand von 1’962.47 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 4.66 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2’146.62 Punkte. Bei 1’721.32 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit ams-OSRAM (+ 7.74 Prozent auf 8.14 CHF), Straumann (+ 1.48 Prozent auf 109.35 CHF), UBS (+ 1.18 Prozent auf 26.52 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.10 Prozent auf 47.84 CHF) und Richemont (+ 1.01 Prozent auf 159.70 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Zurich Insurance (-0.85 Prozent auf 582.00 CHF), Kühne + Nagel International (-0.76 Prozent auf 188.90 CHF), Sonova (-0.64 Prozent auf 263.10 CHF), Roche (-0.61 Prozent auf 260.90 CHF) und Alcon (-0.61 Prozent auf 71.96 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3’494’163 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 243.773 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Adecco SA-Aktie verzeichnet mit 10.50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Adecco SA-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.56 Prozent, die höchste im Index.

