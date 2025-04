Aufschläge in New York: So performt der S&P 500 am Mittag

Am Freitag notiert der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0.29 Prozent stärker bei 5’283.17 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 43.899 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.333 Prozent tiefer bei 5’250.49 Punkten in den Freitagshandel, nach 5’268.05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’220.77 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’304.94 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 6.65 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.03.2025, stand der S&P 500 bei 5’572.07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, bei 5’827.04 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 11.04.2024, bei 5’199.06 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9.97 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 6’147.43 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’835.04 Zählern.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Newmont (+ 8.26 Prozent auf 55.15 USD), Fastenal (+ 5.87 Prozent auf 80.24 USD), Monolithic Power Systems (+ 5.45 Prozent auf 511.15 USD), Huntington Ingalls Industries (+ 4.85 Prozent auf 210.64 USD) und The Mosaic (+ 4.21 Prozent auf 25.22 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Texas Instruments (-8.23 Prozent auf 143.71 USD), VF (-7.21 Prozent auf 10.62 USD), Charles River Laboratories International (-7.10 Prozent auf 92.85 USD), Bath Body Works (-6.01 Prozent auf 25.96 USD) und Leggett Platt (-5.61 Prozent auf 6.56 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 25’857’188 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 2.629 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die First Republic Bank-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch