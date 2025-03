Auf diese Schweizer Aktien setzt die UBS

• UBS gibt Kaufempfehlungen für Schweizer Aktien• Alcon, Flughafen Zürich und Galderma auf der Empfehlungsliste• Kursziele lassen Potenzial erkennen

Analysten der Schweizer Grossbank UBS haben in der Vergangenheit eher in überschaubarem Masse zu Schweizer Aktientiteln geraten. Das scheint sich derzeit zu ändern.

Alcon

Wie "Cash" berichtet, rückt unter anderem die ehemalige Novartis-Tochter Alcon in den Analystenfokus. Es handele sich um eine taktische Kaufempfehlung, bei der das Finanzhaus offenbar alte Argumente aufwärmt, die bereits Ende vergangenen Jahres eine Kaufempfehlung für Alcon mit sich gebracht hatten. Damals hatte UBS-Analyst Graham Doyle Alcon ein Zwölfmonatskursziel zugetraut, das um 50 Prozent höhere Kurse implizierte. Auf 24-Monatssicht sei sogar ein Kursanstieg um 70 Prozent möglich. Ersteres läge nicht nur weit über dem offiziellen 12-Monats-Kursziel von 95 Franken, sondern würde selbst die 112 Franken aus seinem «Best-Case»-Szenario klar in den Schatten stellen, schreibt "Cash" in diesem Zusammenhang.

Flughafen Zürich

Auch die Flughafen Zürich-Aktie bekommt von der UBS ein "Kaufen"-Rating spendiert. UBS-Analyst Cristian Nedelcu bewertet den Anteilsschein dem Bericht zufolge mit "Buy" und vergibt ein Zwölfmonatskursziel von 244 Franken. Zum letzten Schlusskurs von 213,00 Franken am 28.03.2025 bedeutet dies ein mögliches Aufwärtspotenzial von mehr als 14 Prozent. Seinen Optimismus begründet der Experte dabei unter anderem mit der Belebung beim Passagieraufkommen sowie der Aufnahme des Betriebs am Flughafen im indischen Noida, an welchem das Unternehmen massgeblich beteiligt sei. Auch die guten Dividendenaussichten tragen zur positiven Bewertung der Flughafen Zürich-Aktie bei.

Galderma

Galderma-Aktien landen ebenfalls auf der Empfehlungsliste der UBS. Cash zufolge ist es Analyst Matthew Weston, der dem Anteilsschein ein "Buy"-Rating und ein Kursziel von 128 Franken verpasst hat. Für die Valoren von Galderma würde dies ein kräftiges Kurspotenzial von fast 38 Prozent implizieren, denn die Titel hatten am 28.03.2025 an der SIX noch bei 92,79 Franken geschlossen. Eine Unterstützung des Aufwärtstrend sieht der Experte dabei unter anderem durch das kommerzielle Potenzial des Hautmedikaments Nemluvio gegeben. Zudem verweist er auf die im Jahresverlauf anstehenden Produktlancierungen sowie mögliche Neuigkeiten rund um die Zusammenarbeit mit dem französischen Kosmetikriesen L'Oréal.



Redaktion finanzen.ch