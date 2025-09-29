voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503
29.09.2025 10:02:26
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in voestalpine-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Die voestalpine-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 17.32 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die voestalpine-Aktie investiert, befänden sich nun 57.737 voestalpine-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’732.10 EUR, da sich der Wert eines voestalpine-Papiers am 26.09.2025 auf 30.00 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 73.21 Prozent zugenommen.
voestalpine erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025
Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)
Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.
📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- Asiens Börsen mehrheitlich fester
Zum Start in die neue Woche verbuchen der heimische und auch der deutsche Leitindex kleine Aufschläge. An den Märkten in Fernost geht es unterdessen überwiegend nach oben.
