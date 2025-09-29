ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren

Die voestalpine-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 17.32 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die voestalpine-Aktie investiert, befänden sich nun 57.737 voestalpine-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’732.10 EUR, da sich der Wert eines voestalpine-Papiers am 26.09.2025 auf 30.00 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 73.21 Prozent zugenommen.

voestalpine erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch