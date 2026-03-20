AT & S Aktie 828998 / AT0000969985
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20.03.2026 10:02:20
ATX-Wert AT S (AT&S)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AT S (AT&S) von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in AT S (AT&S) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 20.03.2016 wurde das AT S (AT&S)-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 13.73 EUR. Wer vor 10 Jahren 1’000 EUR in die AT S (AT&S)-Aktie investiert hat, hat nun 72.860 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.03.2026 auf 51.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’730.42 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 273.04 Prozent vermehrt.
Der AT S (AT&S)-Wert an der Börse wurde auf 1.99 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der AT S (AT&S)-Papiere an der Börse Wien war der 16.07.1999. Das AT S (AT&S)-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 18.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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