ATX Prime aktuell: ATX Prime letztendlich mit Kursplus

Im ATX Prime ging es im Wiener Börse-Handel um Uh zum Handelsschluss rzeit um 0.65 Prozent aufwärts auf 2’409.61 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0.003 Prozent tiefer bei 2’393.87 Punkten in den Handel, nach 2’393.94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 2’414.16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’391.02 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 03.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’377.15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’233.62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, wurde der ATX Prime mit 1’758.32 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 31.97 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2’428.97 Punkten. Bei 1’745.07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 10.11 Prozent auf 78.40 EUR), AT S (AT&S) (+ 7.75 Prozent auf 34.75 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 3.40 Prozent auf 6.70 EUR), EVN (+ 3.36 Prozent auf 26.15 EUR) und FACC (+ 2.97 Prozent auf 9.00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Wolford (-16.20 Prozent auf 3.00 EUR), Palfinger (-2.31 Prozent auf 31.75 EUR), Andritz (-1.91 Prozent auf 64.35 EUR), CPI Europe (-1.83 Prozent auf 16.60 EUR) und Telekom Austria (-1.08 Prozent auf 9.13 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 334’081 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 34.855 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Im ATX Prime verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9.07 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch