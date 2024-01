ARK Invest-ETFs: Cathie Wood trennt sich in grossem Stil von Coinbase-Aktien - diese Aktie könnte Coinbase den Rang ablaufen

• Coinbase bleibt grösste Position im ARK Innovation ETF• Cathie Wood trennt sich von Coinbase-Aktien• Roku-Aktie mit starkem Kurspotenzial

ARK Innovation ETF: Fokus auf disruptive Technologien

Mit ihrer Investmentgesellschaft ARK Invest verwaltet Cathie Wood zahlreiche ETFs, die verschiedene Trend-Themen abdecken, die sich, so die Einschätzung der Investorin, als zukunftsfähig erweisen werden. Ein besonderer Fokus liegt jedoch auf dem Flaggschiff-ETF der 2014 gegründeten Gesellschaft: dem ARK Innovation ETF (ARKK). Der aktiv verwaltete börsengehandelte Fonds zeichnet sich durch Anteile von Unternehmen, die disruptiven Innovationen zuzuordnen sind, aus. Darunter versteht ARK Invest "die Einführung eines technologisch ermöglichten neuen Produkts oder einer Dienstleistung, die möglicherweise die Art und Weise, wie die Welt funktioniert, verändert", wie es dazu auf der Webseite des Vermögensverwalters heisst. Dabei deckt der ETF die Themenbereiche DNA-Technologien, Automatisierung, künstliche Intelligenz (KI) sowie Fintechs ab.

Coinbase-Aktie seit IPO im ARK-Depot

Zu den grössten Beteiligungen des ETFs zählen das Softwareunternemen UiPath, der Videotelefonieanbieter Zoom, der TV-Stick-Hersteller Roku, der E-Autobauer Tesla und - als stärkste Position - die Kryptobörse Coinbase. Die insgesamt 5'505'648 Anteile des Handelsplatzes für Bitcoin, Ether, Tether & Co. trugen zuletzt 667,085 Millionen US-Dollar zum Gesamtwert des ARK Innovation ETF bei und machten damit 8,62 Prozent aller Beteiligungen aus (Stand vom 19. Januar 2024). Der Krypto-Dienstleister ist seit April 2021 an der US-Techbörse NASDAQ gelistet. Bereits zum Börsengang griff Wood zu und holte sich mehrere Tausend Aktien in ihre ETFs. Neben dem ARK Innovation ETF landeten die Titel ausserdem im ARK Fintech Innovation ETF und im ARK Next Generation Internet ETF, wo die Titel auch noch heute prominent vertreten sind.

Coinbase-Aktien zusammengestrichen

Seit dem vergangenen Jahr trennt sich die Starinvestorin jedoch immer wieder von Coinbase-Aktien. Von etwa 10 Millionen Anteilen im November 2023 strich Wood die Position in all ihren ETFs auf zuletzt knapp 7,7 Millionen Stück zusammen. Hat die ARK Invest-Chefin damit das Vertrauen in den Krypto-Player verloren? Im Gegenteil, glaubt Adam Levy von "The Motley Fool". "Der Ausverkauf ist ausschliesslich auf den starken Kursanstieg der Aktie zurückzuführen", ist sich Levy sicher. Da die Coinbase-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten einen starken Lauf hatte, habe sich der Anteil am gesamten ARK Invest-Portfolio sogar erhöht, trotz der Verkäufe Woods. Nach wie vor macht der Krypto-Handelsplatz in allen drei ARK-ETFs den grössten Anteil aus.

Vor dem Börsengang 2021 habe die Marktgrösse ausserdem ein Fünfjahresziel für die Coinbase-Aktie angegeben, so das Portal. Demnach bewege sich der Kurs des Krypto-Titels 2026 bei mindestens 600 US-Dollar. Zuletzt wurden die Anteile an der NASDAQ bei 124,75 US-Dollar (Schlusskurs vom 19. Januar 2024) gehandelt.

Roku-Aktie könnte Coinbase im ARK-Depot den Rang ablaufen

Gleichzeitig bleibt Wood bei einem anderen Innovations-Titel bullish. Die Aktie des Hard- und Softwareherstellers Roku, der vor allem für seine günstigen Streaming-Sticks bekannt ist, sein Portfolio mittlerweile aber auch um ein eigenes TV-Gerät sowie eine Soundbar erweitert hat, steht bei der ARK-Geschäftsführerin weiterhin hoch im Kurs. Nach der Bilanzvorlage zum dritten Quartal 2023, die zwar mit einem grösseren Verlust je Aktie daherkamen, gleichzeitig aber mit gestiegenen Umsatzzahlen glänzten, verkaufte ARK Invest einige Anteile des Streaming-Spezialisten. Anfang Januar baute die Investmentgesellschaft die Position jedoch wieder aus. Zwar wurden einige Tage später wieder einige Roku-Aktien verkauft, derzeit befindet sich das Unternehmen aber auf dem dritten Platz der grössten Beteiligungen im ARK Innovation ETF. Laut The Motley Fool geht Wood davon aus, dass der Titel in einem Basisszenario auf bis zu 605 US-Dollar steigen werde. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent werden Roku-Anteile bis 2026 gar auf 1'493 US-Dollar steigen, so das ARK Invest-Team. Zum Vergleich: Derzeit notieren die Papiere an der NASDAQ bei 87,07 US-Dollar (Schlusskurs vom 19. Januar 2024). Sollte sich auch nur das Basisszenario von ARK Invest bewahrheiten, hätte die Roku-Aktie das Zeug dazu, Coinbase als grössten Titel im ARK Innovation ETF abzulösen, so Levy.

Redaktion finanzen.ch

