Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’894 0.3%  SPI 17’740 0.4%  Dow 47’851 -0.1%  DAX 23’882 0.8%  Euro 0.9360 0.3%  EStoxx50 5’718 0.4%  Gold 4’210 0.2%  Bitcoin 74’228 -0.9%  Dollar 0.8036 0.5%  Öl 63.4 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Alphabet A29798540Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Top News
HPE-Aktie gibt trotzdem nach: Verbesserung bei Umsatz und Gewinn
Michael Burrys letzte Moves: So investierte der Big-Short-Star im dritten Quartal 2025
BYD-Aktie reagiert kaum: November-Absatz so stark wie bisher kein Monat in 2025 - Tesla schwächelt in Europa weiter
Apple-Aktie fällt: Twint wehrt sich offenbar gegen Apple
NVIDIA-Aktie im Blick: CEO Huang und Trump sprachen über mögliche Beschränkungen für KI-Chips
Suche...

Argan Aktie 1714464 / US04010E1091

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.12.2025 22:30:40

Argan, Inc. Profit Climbs In Q3

Argan
288.08 CHF 2.38%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Argan, Inc. (AGX) revealed earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line totaled $30.737 million, or $2.17 per share. This compares with $28.010 million, or $2.00 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 2.3% to $251.153 million from $257.008 million last year.

Argan, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $30.737 Mln. vs. $28.010 Mln. last year. -EPS: $2.17 vs. $2.00 last year. -Revenue: $251.153 Mln vs. $257.008 Mln last year.