Apples Datensammlung wächst: Geräte übermitteln nun auch Luftdruck-Daten

Um den Aufbau einer neuen Crowdsourcing-Datenbank voranzutreiben, messen iPhones und iPads neuerdings auch den Luftdruck und übermitteln diese Daten an Apple.

• Apple misst automatisch Luftdruck über iPhone oder iPad• Datensammlung soll Aufbau einer neuen Datenbank dienen• Datenweitergabe in "anonymisierter und verschlüsselter Form"

Dass Apple verschiedenste Daten erfasst, ist wohl jedem Nutzer eines Gerätes des iKonzerns bekannt. Nun wird neuerdings neben GPS-Daten aber auch der Luftdruck automatisch gemessen und dem Tech-Giganten übermittelt, wie heise online berichtet.

Barometrischer Drucksensor für Wetter & Co.

In allen Modellen ab dem iPhone 6 ist ein barometrischer Drucksensor verbaut, der dies ermöglicht. Dieser ist allerdings bei weitem nicht nur für die Wettervorhersage von Nutzen. Auch die Höhe kann auf diese Weise bestimmt werden. Dies wird beispielsweise genutzt, um die Zahl der zurückgelegten Stockwerke zu ermitteln, die in der "Health"-App zu finden ist. Daneben ist die Höhenerfassung auch nützlich, wenn ein schlechtes GPS-Signal vorliegt, denn in diesem Fall kann so gemeinsam mit den vorliegenden Kartendaten die Standortbestimmung verbessert werden, erklärt heise online.

Was ist der Zweck der Datensammlung?

Doch warum genau muss Apple nun auch noch den Luftdruck messen? Konkret geäussert hat sich das Unternehmen bislang noch nicht, allerdings geht der Zweck dieser Datensammlung aus den aktualisierten Datenschutzbestimmungen von iOS 13.3 hervor: der Aufbau einer neuen Crowdsourcing-Datenbank. "Wenn du unterwegs bist (z.B. mit dem Auto), sendet dein iPhone bei aktivierten Ortungsdiensten zusätzlich auch in regelmässigen Abständen die GPS-Position, Informationen zur Fahrgeschwindigkeit und zum Luftdruck in anonymisierter und verschlüsselter Form an Apple, damit eine Crowdsourcing-Datenbank für den Strassenverkehr und Druckverhältnisse in Innenräumen aufgebaut werden kann", erklärt der iKonzern darin.

Wie es bei heise online weiter heisst, könnten diese Daten ausserdem der Verbesserung des Indoor-Kartenangebots von Apple Karten dienen. Gerade in grossen, unübersichtlichen Gebäuden dürfte dieser Dienst von grossem Nutzen sein.

Deaktivierung möglich

Wer nicht möchte, dass Apple diese Daten sammelt, kann dies einfach in den Einstellungen unter "Datenschutz / Ortungsdienste / Systemdienste / Routen & Verkehr" ändern. Wird die Funktion deaktiviert, werden künftig weder Luftdruck- noch andere Verkehrsdaten nach Cupertino weitergeleitet.

Redaktion finanzen.ch