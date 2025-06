Waffenstillstand scheint zu halten: SMI etwas fester -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen legen letztlich zu

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich etwas höher.

Der SMI startete 0,12 Prozent höher bei 12’007,42 Stellen und gewinnt auch weiterhin moderat hinzu.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI schliessen sich der Tendenz des Leitindex an. Der SPI eröffnete 0,12 Prozent höher bei 16’592,98 Zähler, während der SLI anfänglich 0,25 Prozent auf 1’965,45 Punkte gewann.

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch seine kräftigen Vortagesgewinne verteidigt und ist freundlich in den Handel gestartet. Zwar sei die Lage in Nahost weiterhin fragil, die Waffenruhe scheine aber immerhin zunächst zu halten, sagen Händler. Derweil sorgten Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell vor dem Ausschuss des Repräsentantenhauses für leicht höhere Erwartungen auf möglicherweise doch zwei Zinssenkungen in den USA im laufenden Jahr und entsprechend Rückenwind von der Wall Street.

Im Verlauf rückt derweil der Nato-Gipfel in Den Haag in den Fokus. Auch dort könnte US-Präsident Donald Trump mit seinen Aussagen die Märkte bewegen. So will er mit den Alliierten die grösste Aufrüstung seit Ende des Kalten Krieges beschliessen. Ansonsten ist die Agenda eher dünn gefüllt und bietet somit wenig Chancen auf Ablenkung für die Märkte von der geopolitischen Unsicherheit.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch etwas tiefer.

Der DAX eröffnete mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 23'713,24 Punkten, gibt nun jedoch leicht nach.

Am Vortag hatte die Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran die Aktienkurse deutlich nach oben getrieben, denn die Ölpreise waren stark gesunken. "Der heutige Handelsauftakt wird sich wohl wieder positiv gestalten", prognostizierte Analyst Martin Utschneider von Finanzethos. Die nächste Zielmarke für den Leitindex liege bei etwa 23'800 Zählern. "Gestern ist die Anspannung entwichen", schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf die Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran. Diese werde jedoch nicht für eine dauerhafte Aufwärtsbewegung sorgen. "Dafür werden positive Nachrichten in Form steigender Unternehmensgewinne oder aussichtsreicher Wirtschaftsdaten notwendig sein".

WALL STREET

Die New Yorker Börsen bauten am Dienstag ihre zu Wochenbeginn erzielten Gewinne aus.

Für den Dow Jones ging es 1,19 Prozent auf 43'089,02 Punkte nach oben.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite zog an und gewann 1,43 Prozent auf 19'912,53 Zähler.

Ein Ölpreisrutsch im Zuge des Waffenstillstands zwischen Israel und dem Iran hat den US-Aktienmarkt am Dienstag angetrieben. Bereits zum Wochenstart hatten die Kurse davon profitiert, dass der Iran vergleichsweise moderat auf den US-Angriff auf iranische Atomanlagen vom Wochenende reagiert hatte.

US-Präsident Donald Trump hatte dann die Waffenruhe für Dienstagmorgen angekündigt, Israel und der Iran bestätigten sie. Danach warfen sich aber beide Seiten den Bruch der Vereinbarung vor. Laut Trump ist die Vereinbarung aber weiterhin in Kraft. Gleichwohl bleibt Lage fragil.

ASIEN

An den Börsen in Fernost ging es am Mittwoch nach oben.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte letztlich 0,39 Prozent stärker bei 38'942,07 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland waren ebenso Gewinne zu sehen, der Shanghai Composite legte 1,04 Prozent auf 3'455,97 Punkte zu.

Deutlicher im Plus präsentierte sich auch der Markt in Hongkong - dort gewann der Hang Seng 1,23 Prozent auf 24'474,67 Punkte.

Angesichts guter Vorgaben von Wall Street ging es mit den Notierungen an den asiatischen Börsen am Mittwoch leicht nach oben. Anleger blieben dennoch vorsichtig. Nicht nur ist es immer wieder zu Brüchen der am Vortag verkündeten Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran gekommen. Auch legt ein Bericht aus Kreisen des Pentagons nahe, dass die Militärschläge der USA und Israels das iranische Atomprogramm nur um wenige Monate zurückgeworfen haben sollen. Das wirft die Frage nach möglichen weiteren militärischen Eingriffen auf.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires