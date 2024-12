Apple Aktie News: Apple am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 04:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 251,71 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 42'742 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 251,32 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 252,40 USD. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'479'889 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 260,09 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.04.2024 (164,08 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 34,81 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,03 USD aus. Am 31.10.2024 lud Apple zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 94.93 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 89.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.01.2025 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 7,37 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

