Pluszeichen in New York: Dow Jones bewegt letztendlich im Plus

Schlussendlich ging der Dow Jones den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0.05 Prozent) bei 40’113.50 Punkten aus dem Freitagshandel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 15.027 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 1.40 Prozent auf 39’531.05 Punkte an der Kurstafel, nach 40’093.40 Punkten am Vortag.

Bei 40’137.31 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 39’718.68 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 3.10 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 25.03.2025, bei 42’587.50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, stand der Dow Jones bei 44’424.25 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 25.04.2024, bei 38’085.80 Punkten.

Der Index büsste seit Jahresbeginn 2025 bereits um 5.38 Prozent ein. Bei 45’054.36 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief steht hingegen bei 36’611.78 Punkten.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 4.30 Prozent auf 111.01 USD), Merck (+ 3.63 Prozent auf 82.74 USD), IBM (+ 1.34 Prozent auf 232.41 USD), Amazon (+ 1.31 Prozent auf 188.99 USD) und Salesforce (+ 1.19 Prozent auf 267.85 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Verizon (-2.10 Prozent auf 41.91 USD), Nike (-1.47 Prozent auf 57.62 USD), UnitedHealth (-1.32 Prozent auf 418.64 USD), 3M (-1.12 Prozent auf 137.32 USD) und American Express (-0.94 Prozent auf 264.81 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 51’829’999 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.754 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.92 erwartet. Mit 6.40 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

