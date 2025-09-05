Anleger-Stimmung hellt sich auf: American Bitcoin-Aktie erholt sich von deutlichen Verlusten

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Achterbahnfahrt 05.09.2025 11:46:00

Die American Bitcoin-Aktie hat turbulente erste Tage an der Börse hinter sich. Am Freitag zeichnet sich nun wieder eine deutliche Erholung ab.

• Auf fulminantes IPO folgen Kurseinbruch und Erholung
• Trump-Beteiligung sorgte zunächst für enorme Aufmerksamkeit
• Analysten warnen vor hoher Volatilität und spekulativem Charakter

Vom Höhenflug zum Absturz

Der Börsengang von American Bitcoin sorgte zunächst für Schlagzeilen: Ein massiver Kurssprung am ersten Handelstag, getrieben durch die medienwirksame Beteiligung von Donald Trump-Sohn Eric Trump, lockte zahlreiche Anleger an. So schoss das Papier zur Wochenmitte an der NASDAQ schlussendlich um 16,52 Prozent in die Höhe auf 8,04 US-Dollar. Bereits am Folgetag setzte jedoch eine heftige Korrektur ein, die die Aktie zweistellig ins Minus drückte. Zu Handelsschuss stand ein Abschlag von 20,27 Prozent auf 6,41 US-Dollar an der Kurstafel.

Erste Zeichen der Erholung

Nach dem Absturz zeichnet sich am heutigen Freitag nun wieder eine beginnende Stabilisierung ab. Zwar bleibt die Aktie schwankungsanfällig, doch einige Investoren sehen die Kursverluste als Einstiegschance. Beobachter betonen, dass die langfristige Entwicklung stark von der Akzeptanz digitaler Assets im Finanzsystem abhängen wird.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel steigen die American Bitcoin-Aktien zwischenzeitlich um 6,08 Prozent an auf 6,80 US-Dollar.

Einflussfaktoren und Risiken

Die Verbindung zum US-Präsidenten brachte dem Unternehmen viel öffentliche Aufmerksamkeit, doch Marktkenner verweisen auf die spekulative Natur des Papiers. Neben der generellen Unsicherheit im Kryptomarkt zählen auch regulatorische Fragen zu den zentralen Risiken. Eine nachhaltige Aufwärtsbewegung hängt daher von klaren Geschäftsstrategien und stabilen Rahmenbedingungen ab.

Analysten mahnen zu Vorsicht

Ob die Erholung Bestand hat, bleibt fraglich. Während Optimisten auf ein Comeback hoffen, mahnen Analysten zu Vorsicht: Die Aktie von American Bitcoin eignet sich vor allem für risikofreudige Anleger, die kurzfristige Schwankungen einkalkulieren.

Redaktion finanzen.ch

