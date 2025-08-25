Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI liegt zum Handelsstart im Minus

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0.16 Prozent tiefer bei 17’013.18 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2.155 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der SPI 0.260 Prozent schwächer bei 16’995.28 Punkten, nach 17’039.60 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16’995.28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17’014.45 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 25.07.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16’711.90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bewegte sich der SPI bei 16’772.45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, wies der SPI einen Wert von 16’399.07 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9.63 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 17’386.61 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14’361.69 Zählern.

Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 25.00 Prozent auf 9.50 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 8.65 Prozent auf 8.29 CHF), GAM (+ 3.00 Prozent auf 0.10 CHF), Rieter (+ 2.15 Prozent auf 56.90 CHF) und EMS-CHEMIE (+ 1.76 Prozent auf 635.00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen ASMALLWORLD (-3.67 Prozent auf 1.05 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-3.19 Prozent auf 0.20 CHF), Klingelnberg (-2.31 Prozent auf 12.70 CHF), Relief Therapeutics (-1.67 Prozent auf 2.66 CHF) und Montana Aerospace (-0.97 Prozent auf 25.60 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI sticht die Idorsia-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 190’364 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 231.829 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Die Relief Therapeutics-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die OC Oerlikon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.75 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

