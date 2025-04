Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 mittags schwächer

Am Mittwoch steht der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.52 Prozent im Minus bei 4’222.71 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.247 Prozent tiefer bei 4’234.20 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4’244.69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4’234.38 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’191.38 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2.25 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, bei 4’635.25 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2025, wurde der STOXX 50 auf 4’452.92 Punkte taxiert. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 16.04.2024, bei 4’326.95 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 2.68 Prozent nach unten. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4’826.72 Punkten. Bei 3’921.71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell National Grid (+ 1.09 Prozent auf 10.66 GBP), Unilever (+ 0.87 Prozent auf 47.28 GBP), BP (+ 0.82 Prozent auf 3.50 GBP), Deutsche Telekom (+ 0.73 Prozent auf 31.88 EUR) und Allianz (+ 0.58 Prozent auf 345.00 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil UBS (-1.51 Prozent auf 22.85 CHF), UniCredit (-1.30 Prozent auf 49.15 EUR), Roche (-1.29 Prozent auf 252.10 CHF), Richemont (-1.22 Prozent auf 134.15 CHF) und Airbus SE (-1.04 Prozent auf 139.32 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 7’131’796 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im STOXX 50 mit 271.406 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 6.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.55 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch