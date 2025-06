SDAX-Wert ProCredit-Aktie: ProCredit-Dividende verringert sich

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Titel ProCredit am 04.06.2025 wurde für das Jahr 2024 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0.59 EUR beschlossen. So dezimierte sich die ProCredit-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 7.81 Prozent. 37.70 Mio. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt.

ProCredit-Aktien-Dividendenrendite

Das ProCredit-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem XETRA-Handel bei 10.50 EUR in den Feierabend. Der Dividendenabschlag auf das ProCredit-Wertpapier erfolgt am 05.06.2025, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem ProCredit-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Für das Jahr 2024 weist das ProCredit-Papier eine Dividendenrendite von 7.64 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 7.90 Prozent.

Reale Rendite im Verhältnis zum Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von ProCredit via XETRA 60.31 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 406.11 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

ProCredit- Dividendenaussichten

Für 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0.69 EUR. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 5.26 Prozent fallen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel ProCredit

Die Börsenbewertung des SDAX-Unternehmens ProCredit beläuft sich aktuell auf 618.434 Mio. EUR. Das ProCredit-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 4.36. Der Umsatz von ProCredit belief sich in 2024 auf 729.970 Mio. EUR. Das EPS summierte sich derweil auf 1.77 EUR.

Redaktion finanzen.ch