SDAX-Wert CEWE Stiftung-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich CEWE Stiftung-Anleger freuen

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von SDAX-Titel CEWE Stiftung am 04.06.2025 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 2.85 EUR für das Jahr 2024. Das sind 9.62 Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt wurde beschlossen 18.08 Mio. EUR an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung vergrösserte sich damit im Vorjahresvergleich um 4.21 Prozent.

CEWE Stiftung- Ausschüttungsrendite im Blick

Zum XETRA-Schluss notierte das CEWE Stiftung-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 100.20 EUR. Das CEWE Stiftung-Wertpapier wird am heutigen Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der CEWE Stiftung-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Auszahlung der Dividende an die CEWE Stiftung-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 weist der CEWE Stiftung-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 2.76 Prozent auf. Die Dividendenrendite zog im Vorjahresvergleich somit an, denn damals betrug sie noch 2.57 Prozent.

Kursentwicklung vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Kurs von CEWE Stiftung via XETRA um 8.91 Prozent gefallen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die wirkliche Rendite mit -6.40 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie CEWE Stiftung

Für 2025 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 3.06 EUR aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3.11 Prozent hinzugewinnen.

Basisdaten der CEWE Stiftung-Aktie

CEWE Stiftung ist ein SDAX-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 692.553 Mio. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von CEWE Stiftung beträgt aktuell 11.96. 2024 setzte CEWE Stiftung 832.790 Mio. EUR um und erwirtschaftete ein EPS von 8.64 EUR.

Redaktion finanzen.ch