12.03.2026 23:21:36

Amrize-Boss Jan Jenisch erhält knapp 10 Millionen Franken Vergütung

Amrize
44.72 CHF -2.48%
Zug (awp) - Der Konzernchef und Verwaltungsratspräsident des US-Baustoffkonzerns Amrize, Jan Jenisch, hat für das Jahr 2025 eine Gesamtvergütung von 9,96 Millionen Franken erhalten. Den Löwenanteil der Vergütung machten dabei Aktienbestandteile in Höhe von 7,87 Millionen Franken aus, wie aus dem am Donnerstagabend veröffentlichten Geschäftsbericht von Amrize hervorgeht.

Jenischs Grundsalär wurde mit 618'784 Franken beziffert. Daneben gab es noch einen Jahresbonus von 1,23 Millionen, Optionen und weitere Vergütungsbestandteile.

Die übrigen Mitglieder der Konzernleitung bekamen 15,56 Millionen Franken. Zusammen mit Jenisch wurde also die Konzernleitung mit 25,52 Millionen Franken vergütet.

Amrize wurde im vergangenen Juni von Holcim abgespalten und ging als eigenständiges Unternehmen an die Börsen in der Schweiz und in New York. Der Konzern umfasst das einstige Nordamerikageschäft von Holcim. Jenisch war bis Mitte Mai 2025 Verwaltungsratspräsident von Holcim und wechselte danach zu Amrize, wo er CEO und Verwaltungsratspräsident wurde.

