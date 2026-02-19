Amplitud a Aktie 113493073 / US03213A1043
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.02.2026 03:18:43
Amplitude, Inc Q4 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Amplitude, Inc (AMPL):
Earnings: -$17.66 million in Q4 vs. -$32.59 million in the same period last year. EPS: -$0.13 in Q4 vs. -$0.26 in the same period last year. Excluding items, Amplitude, Inc reported adjusted earnings of $5.59 million or $0.04 per share for the period.
Revenue: $91.43 million in Q4 vs. $78.13 million in the same period last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: -0.02 To -0.01 Next quarter revenue guidance: $ 91.7 M To $ 93.7 M
Nachrichten zu Amplitude Inc Registered Shs -A-
|
17.02.26
|Ausblick: Amplitude A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Amplitude A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Amplitude A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.10.25