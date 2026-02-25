Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’007 0.1%  SPI 19’248 0.3%  Dow 49’175 0.8%  DAX 25’097 0.4%  Euro 0.9128 0.1%  EStoxx50 6’161 0.7%  Gold 5’182 0.7%  Bitcoin 50’724 2.4%  Dollar 0.7749 0.2%  Öl 71.1 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Novartis-Aktie etwas schwächer: Neues Werk für Radioligandentherapien in Texas aufgebaut
Ausblick: Warner Bros Discovery stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Silberpreis steigt über 90 US-Dollar
Suche...

Alkermes Aktie 13920929 / IE00B56GVS15

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.02.2026 13:11:38

Alkermes Plc Q4 Profit Falls

Alkermes
25.11 CHF -2.88%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Alkermes plc (ALKS) released earnings for fourth quarter that Dropped, from last year

The company's bottom line came in at $49.34 million, or $0.29 per share. This compares with $146.50 million, or $0.88 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 10.6% to $384.54 million from $429.98 million last year.

Alkermes plc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $49.34 Mln. vs. $146.50 Mln. last year. -EPS: $0.29 vs. $0.88 last year. -Revenue: $384.54 Mln vs. $429.98 Mln last year.