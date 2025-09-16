Alcon gibt Einblicke in neues Operationssystem - Aktie verliert

Das neue System arbeitet laut einem Communiqué vom Dienstag bei Netzhaut- und Kataraktoperationen effizienter als die bisher führenden Systeme Constellation und Centurion mit Active Sentry.

Konkret wurden die Daten in Paris, Chicago und Kopenhagen präsentiert. In einer Studie mit 179 Operationen zeigte sich: Mit UNITY VCS liess sich der gesamte Arbeitsablauf im Operationssaal um 16 Prozent schneller durchführen. Besonders bei der Vorbereitung (33% schneller) und beim Abbau nach der OP (38% schneller) brachte das neue System Vorteile, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Angesichts der steigenden Zahl an Patienten mit altersbedingter Makuladegeneration, diabetischer Netzhauterkrankung und Katarakten - und gleichzeitig sinkender Zahl an Fachärzten - sieht Alcon seine Aufgabe darin, Technologien zu entwickeln, die Ärztinnen und Ärzte entlasten und Patienten schneller Zugang zu Operationen ermöglichen.

Die Alcon-AKtie verliert via SIX zeitweise 0,71 Prozent auf 61,58 Franken.

hr/mk

Genf (awp)