SMI 12’931 -0.4%  SPI 17’768 -0.4%  Dow 47’640 -0.2%  DAX 24’163 0.5%  Euro 0.9374 -0.2%  EStoxx50 5’718 -0.1%  Gold 4’204 0.3%  Bitcoin 75’819 3.7%  Dollar 0.8066 0.0%  Öl 61.9 -0.9% 
SLI 3025288 / CH0030252883

2’093.62 Pkt
-8.62 Pkt
-0.41 %
17:31:24
09.12.2025 18:15:36

Aktien Schweiz Schluss: SMI vor Fed-Sitzung moderat schwächer

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag einen insgesamt wenig bewegten Handelstag mit moderaten Abgaben abgeschlossen. Die Anleger hätten sich vor der Zinssitzung der US-Notenbank Fed vom Mittwoch zurückgehalten, hiess es im Handel. Eine Leitzinssenkung von 25 Basispunkten gilt an den Märkten als beinahe sicher. Der Fokus werde am Mittwoch auf den Hinweisen von Fed-Chef Jerome Powell auf die weitere Geldpolitik liegen.

Derweil setzte sich bei Beobachtern vermehrt die Ansicht durch, dass nach der Dezembersenkung höchstwahrscheinlich einige Monate ins Land gehen werden, bis die Geldpolitik erneut gelockert werden könnte. "Dann hätten alle die, die bislang noch mit bis zu vier Senkungen für 2026 rechnen, auf Sand gebaut", meinte ein Marktanalyst. Die zurückhaltende Sicht spiegelte sich auch in den steigenden Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen wider.

Der SMI schloss 0,39 Prozent im Minus auf 12'931,16 Punkten. Der 30 Titel umfassende SLI verlor 0,41 Prozent auf 2093,62 und der breite SPI gab 0,36 Prozent auf 17'768,45 Zähler nach. Von den SLI-Werten schlossen 18 im Minus und zwölf im Plus.

Die deutlichsten Abgaben unter den Bluechips gab es für die Titel des US-Baustoffherstellers Amrize (-3,3%). Aber auch weitere baunahe Titel wie Holcim (-1,2%) oder Geberit (-l,1%) zeigten sich schwach. Im Handel wurde von einer von den USA ausgehenden Sektorschwäche gesprochen.

Klar im Minus schlossen auch die Titel des Warenprüfers SGS (-3,2%), nachdem sie noch knapp fester in den Handelstag gestartet waren. Im Handel wurde auf eine Branchenschwäche verwiesen, ging es am späteren Nachmittag doch auch mit den Titeln der französischen Bureau Veritas und der britischen Intertek deutlich abwärts.

Schwach zeigten sich zudem Swiss Re (-1,7%). Nach dem Investorentag des Rückversicherers von Ende der vergangenen Woche nahmen gleich drei Analystenhäuser ihre Kaufempfehlung zurück und empfahlen Investoren eine neutrale Positionierung. Neben dem als wenig ambitioniert empfundenen Gewinnziel wurden auch die angekündigten Aktienrückkäufe als zu gering bemängelt.

Bei den SMI-Schwergewichten gingen die Nestlé-Aktien (-0,5%) einmal mehr mit Abgaben aus dem Handel. Schwächer schlossen auch die Roche-Genussscheine (-0,8%), während Novartis (+0,1%) leicht zulegten. Beide Pharmaunternehmen präsentierten eine Reihe neuer Studiendaten, Novartis gab zudem eine Forschungskooperation mit dem britischen Unternehmen Relation Therapeutics bekannt.

Knapp im Minus schlossen die Titel des Augenheilkonzerns Alcon (-0,1%). Am Nachmittag waren sie zwischenzeitlich ins Plus gestiegen, nachdem das Unternehmen die Nachbesserung seines Übernahmeangebot für das US-Unternehmen Staar Surgical bekannt gab. Die im August lancierte Kaufofferte war zunächst vom Widerstand einzelner Aktionäre ausgebremst worden. Weitere Gewinne gab es dagegen für die Aktien des erneut auf Höchstwerten notierenden Generikaherstellers Sandoz (+0,1%).

Zu den deutlichen Tagesgewinnern gehörten derweil eine Reihe von Finanzwerten. Gesucht waren etwa die Einzelversicherer Swiss Life (+0,5%) sowie Zurich (+1,5%). Die UBS-Titel (+0,3%) profitierten weiterhin von Aussichten auf weniger restriktive Kapitalanforderungen durch die Schweiz und gingen nur wenig unter ihrem Jahreshoch vom September aus dem Handel. Die klarsten Kursgewinne entfielen auf die Titel der Privatbank Julius Bär (+1,8%).

Die derzeit noch am breiten Markt kotierten HelvetiaBaloise-Titel (+0,7%) schlossen moderat fester, nachdem sie am Vortag - dem ersten Handelstag nach Vollzug der Fusion - noch nachgegeben hatten. Die neu fusionierte Gruppe bestätigte Berichte, dass sie in den kommenden Jahren zwischen 2000 und 2600 Arbeitsplätze abbauen will.

Mit Abgaben schlossen die Titel der Milchverarbeiterin Emmi (-1,8%). Die Analysten der UBS bekräftigten ihre Verkaufsempfehlung bei einem gesenkten Kursziel. Mit den Titeln des Pharmaunternehmens Cosmo (-6,3%) ging es nach dem Höhenflug der vergangenen Tage wieder abwärts.

tp/ls

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’483.37 19.97 B9GSAU
Short 13’773.58 13.81 SI9BRU
Short 14’292.86 8.83 B94SVU
SMI-Kurs: 12’931.16 09.12.2025 17:31:24
Long 12’413.35 19.38 SAKBZU
Long 12’135.26 13.66 S0CB8U
Long 11’625.67 8.95 BH2SIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

