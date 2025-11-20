Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’567 0.3%  SPI 17’287 0.4%  Dow 46’139 0.1%  DAX 23’344 0.8%  Euro 0.9291 0.0%  EStoxx50 5’587 0.8%  Gold 4’063 -0.4%  Bitcoin 73’918 0.4%  Dollar 0.8060 0.0%  Öl 64.2 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
BNP Paribas-Aktie springt an: Höherer Kapitalpuffer in Planung
Carlo Gavazzi-Aktie: Halbjahresverlust wegen Werkschliessung in Malta
Bitcoin-Konkurrent: Arthur Hayes und Winklevoss-Capital glauben an Zcash
Sunrise-Aktie im Minus: Über Ergebnis des ausgelaufenen Klasse-A ADS-Programms informiert
Fundamenta Group-Aktie freundlich: 2024/25 Portfoliowert und Mieterträge gesteigert
Suche...
eToro entdecken

SPI 998750 / CH0009987501

17’290.07 Pkt
71.58 Pkt
0.42 %
11:15:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

20.11.2025 11:30:36

Aktien Schweiz: Fester - Nvidia-Schub flacht aber etwas ab

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Donnerstag an den Erholungstrend vom Vortag an und zeigt sich freundlich. Allerdings hat der anfängliche Schwung bis am späten Vormittag etwas nachgelassen und viele Kurse stehen unter den Tageshöchstwerten. Grundsätzlich sei die Stimmung aber gut, heisst es am Markt. Grund dafür sind vor allem die nachbörslich veröffentlichten und unerwartet gut ausgefallenen Zahlen des US-Chipkonzerns Nvidia. Diese hätten die Angst vor einer platzenden Kursblase an den Börsen deutlich gemildert. "Eine Enttäuschung hätte die Märkte stärker belasten können", meint ein Händler.

Es werde sich aber zeigen müssen, wie lange der "Sprit von Nvidia noch ausreiche, um den Markt am Laufen zu halten", heisst es bei Swissquote. Denn bis zur Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten heute Nachmittag könnten die Kursgewinne noch etwas mehr abschmelzen, sagt ein Händler. Von den Zahlen erhoffen sich die Anleger Hinweise über die mögliche Zinsentwicklung in den USA. Zwar würden nur die September-Zahlen und diese wegen des Shutdown auch erst mit Verspätung veröffentlicht. "Aber das Zahlenset dürfte das Geschehen trotzdem beeinflussen", so ein Börsianer. Zuletzt hatten die gesunkenen US-Zinssenkungserwartungen die Märkte verunsichert. Derzeit wird am Markt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember nur noch mit 33 Prozent taxiert.

Der Leitindex SMI notiert nach einem Tageshoch bei 12'640 Punkten gegen 11.00 noch um 0,28 Prozent fester auf 12'565,34 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,38 Prozent auf 2027,93 und der breite SPI 0,37 Prozent auf 17'281,91 Zähler. Im SLI legen 20 zu, neun geben nach und einer Novartis ist stabil.

Im Blick stehen die Technologiewerte, die nach den unerwartet guten Nvidia-Zahlen gefragt sind und damit jüngste Verluste abschütteln. An der Spitze stehen VAT (+7,4%), gefolgt von Logitech (+2,3%), ABB (+2,2%), Inficon (+5,3%), Comet (+2,8%) und AMS Osram (+1,7%). Auch Profiteure des KI-Booms aus der 2. Reihe wie Belimo (+5,0%) oder Huber + Suhner (+2,7%) werden höher bewertet.

Gekauft werden aber auch die Vermögensverwalter Julius Bär (+1,5%) und Partners Group (+1,4%) sowie Swissquote (+3,8%). Hier reagierten die Anleger mit Erleichterung, dass die Nvidia-Zahlen nicht wie befürchtet eine Korrektur ausgelöst hätten, heisst es im Handel. Allerdings sind UBS (-0,6%) nach anfänglich klaren Gewinnen inzwischen ins Minus getaucht.

Auch Galderma (+1,2%) sind wieder gefragt, nachdem sie zuletzt unter Gewinnmitnahmen gelitten hatten. Zu den Gewinnern zählen zyklische Bauwerte wie Amrize, Holcim, Geberit und Sika mit einem Zugewinn von bis zu rund einem Prozent.

Bei den Luxusgüterherstellern überflügeln kursmässig einmal mehr Richemont (+1,5%) die Rivalin Swatch (-0,7%). Dies dürfte wohl an den Uhrenexporten liegen. Demnach gingen die Ausfuhren im Oktober um 4,4 Prozent auf 2,24 Milliarden Franken zurück. Dabei dürfte sich das Hochpreissegment besser als das preisgünstige geschlagen haben.

Wenig gefragt sind im SLI die defensiven Werte wie die PS von Lindt & Sprüngli (-1,3%). Goldman Sachs hat die Abdeckung für Lindt&Sprüngli mit der Einstufung "Sell" wieder aufgenommen. Das Schwergewicht Nestlé (-0,4%) reiht sich ebenfalls bei den Verlierern ein. Dabei hat die US-Bank ihre Kaufempfehlung für den Weltmarktleader bestätigt. Dagegen profitieren Barry Callebaut (+1,9%) von Goldman Sachs, die den Titel mit "Buy" wieder aufgenommen hat.

Mit Swisscom (-0,5%), Givaudan (-.0,1%) und Novartis (unv.) sind weitere SLI-Werte nicht gefragt. Dabei hat Novartis am Investorentag gute News verbreitet. So wurden die Wachstumsziele bekräftigt. Rivale Roche (+0,03%) sind auch nur gehalten.

Am breiten Markt setzen Dätwyler (+10,%) den Höhenflug nach dem Investorentag dank einer Kaufempfehlung der UBS fort.

pre/rw

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Applied Materials
✅ Howmet Aerospace
✅ KLA-Tencor

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:27 UBS Logo UBS KeyInvest: Schweiz – Keine Freudensprünge/adidas/Zalando – Gemeinsam im Formtief
09:59 Marktüberblick: Gute Stimmung dank NVIDIA
09:21 Novo Nordisk und Eli Lilly: Wachstumsperspektiven für den Pharmamarkt
19.11.25 Roche rettet den SMI
19.11.25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch
18.11.25 Julius Bär: 9.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Bayer AG
18.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Geberit, Swisscom, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’108.13 19.89 BDGS0U
Short 13’374.02 13.92 QIUBSU
Short 13’872.49 8.92 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’567.15 20.11.2025 11:14:02
Long 12’063.51 18.99 SW5B0U
Long 11’820.47 13.92 SQBBAU
Long 11’297.48 8.82 B45S7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie: Jüngste Einstufung durch DZ BANK
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Bitcoin-Warnung: Experte sieht drastische Folgen
NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Zurich Insurance Group setzt in Q3 2025 auf diese 10 US-Aktien
Rheinmetall-Analyse: Warburg Research stuft Rheinmetall-Aktie mit Hold ein
NVIDIA-Aktie profitiert: Gewinn und Umsatz klettern weiter kräftig
Trotz jüngster Korrektur: Cathie Wood bekräftigt Millionenprognose für Bitcoin
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittwochabend auf grünem Terrain
Blicke auf NVIDIA-Zahlen: SMI schliesst fester -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Wall Street letztendlich verhalten -- Asiens Börsen letztlich uneins
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Top-Rankings

Bridgewaters Q3-Umbau: Diese Aktien rückten in den Fokus
Portfolio-Überblick
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im dritten Quartal 2025 investiert
Im dritten Quartal 2025 hat sich in David Einhorns Greenlight Capital-Portfolio erneut einiges g ...
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Auch im dritten Quartal 2025 hielt die Deutsche Bank Beteiligungen an mehreren US-Unternehmen. S ...
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 12’567.15 0.29%
SPI 17’286.54 0.40%
SLI 2’028.40 0.40%

finanzen.net News

Datum Titel
11:27 F-35-Deal mit Saudi-Arabien löst Empörung in Israel aus
11:23 Landesweite Stromausfälle in der Ukraine nach Angriffen
11:23 ROUNDUP: Rüstungszulieferer Renk erwartet keine schnellen Sprünge - Kurs sinkt
11:23 Bürgerentscheid zu Olympia-Bewerbung in NRW im April 2026
11:22 AKTIEN IM FOKUS: Deutsche KI-Hoffnungen dank Nvidia im Aufwind
11:17 AKTIE IM FOKUS: Nvidia steigt gen Rekord - KI-Gigant liefert und beruhigt Markt
11:06 Fraport-Chef erwartet pünktlichere Flüge mit neuem Terminal
11:10 Warum sich die Ölpreise etwas erholen könnnen
10:49 ROUNDUP: Klimakonferenz soll nächstes Jahr in der Türkei stattfinden
10:39 Luftfahrt verpasst Klimaziele - Sonderabgabe für Luxus?