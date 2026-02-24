|
24.02.2026 09:39:36
Aktien Schweiz Eröffnung: SMI trotz Unsicherheiten auf Jahreshoch
Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet, hat im Handelsverlauf dann aber ins Plus gedreht. Dank der defensiven Ausrichtung kann sich der Leitindex damit den negativen Vorgaben aus den USA und den steigenden Unsicherheiten rund um die US-Zollpolitik sowie KI-Sorgen entziehen. Mit dem leichten Vorrücken hievt sich der SMI auf ein neues Jahreshoch.
Hierzulande sorgt ausserdem die auf Hochtouren laufende Berichtssaison für Impulse. So haben unter anderem die Technologiegruppe Oerlikon, die Walliser Kantonalbank und die Immobiliengesellschaft PSP ihre Zahlen vorgelegt. Nachbörslich werden zudem Resultate des Bankensoftwareherstellers Temenos sowie des Augenheilkonzerns Alcon erwartet. Makroökonomisch bleibt es derweil vergleichsweise ruhig. Im Fokus stehen US-Daten zum Konsumentenvertrauen, zu den Hauspreisen und zur Entwicklung der Industrie.
Der SMI gewinnt gegen 09.25 Uhr 0,16 Prozent auf 13'893,58 Punkte und notiert damit auf einem neuen Jahreshoch. Der 30 Titel umfassende SLI legt um 0,09 Prozent auf 2191,33 und der breite SPI um 0,14 Prozent auf 19'078,22 Zähler. Im SLI-Titel halten sich Gewinner und Verlierer mit je 15 Titel die Waage.
Am deutlichsten im Plus bei den Blue Chips sind Sika (+2,4%), Givaudan (+2,4%) und Partners Group (+1,4%). Letztere erholen sich damit etwas von den hohen Verlusten vom Vortag. Im Zuge der KI-Ängste waren die Titel mit einem Minus von 8,4 Prozent unter die Räder gekommen an.
Ebenfalls fester tendieren Alcon (+1,2%) vor Zahlen. Auch die Titel des Nahrungsmittelkonzern Nestlé (+1,3%) erweisen sich am Dienstag als grosse Stütze. Auf der anderen Seite geben Lonza (-1,1%) am deutlichsten nach.
Im breiten Markt schwingen Oerlikon mit einem Plus von 9,5 Prozent oben aus. Das Unternehmen hatte beim Zahlenausweis trotz dem anhaltend schwierigen Umfeld unter anderem mit einer hohen Sonderdividende nach dem Verkauf einer Geschäftseinheit überrascht. Demgegenüber geht es für Dormakaba (-4,1%) nach Zahlen deutlich nach unten. Seitwärts tendieren die Aktien des Immobilienkonzerns PSP nach insgesamt soliden Jahreszahlen.
Klar im Minus notieren auch Galenica (-6,9%). Der Gesundheitskonzern hatte vorbörslich die Schliessung der Bichsel-Produktion angekündigt. Zudem dürfte eine Rückstufung durch die UBS belasten.
Eine Gegenbewegung zu den hohen Verlusten vom Vortag zeigen derweil Belimo (+2,6%). Die Titel profitieren auch von einer Hochstufung auf "Buy" durch Vontobel, wobei der zuständige Experte die harsche Kursreaktion nach den Zahlen mit Blick auf die intakten mittelfristigen Perspektiven für übertrieben hält.
