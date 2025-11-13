Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’818 0.2%  SPI 17’663 0.2%  Dow 48’255 0.7%  DAX 24’413 0.1%  Euro 0.9239 -0.1%  EStoxx50 5’816 0.5%  Gold 4’234 0.9%  Bitcoin 82’379 1.7%  Dollar 0.7954 -0.3%  Öl 62.6 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Digitaler Euro ab 2029? EZB macht den Weg frei für europäische Digitalwährung
Cavendish Hydrogen-Aktie unter Beobachtung: NEL ASA-Tochter macht mehr Verlust als erwartet
VW-Aktie: Audi gibt Formel-1-Einstieg mit R26 Concept bekannt
Talanx-Aktie: Versicherungskonzern erhöht Prognose - Gewinn soll 2026 bereits 2,7 Milliarden Euro erreichen
Bilfinger-Aktie: Höhere Nachfrage sorgt für Wachstum - neue Ziele folgen im Dezember
Suche...

SLI 3025288 / CH0030252883

2’091.20 Pkt
5.26 Pkt
0.25 %
09:27:28
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

13.11.2025 09:30:36

Aktien Schweiz Eröffnung: SMI steigt über 12'800 Punkte - Hoffen auf Zoll-Deal?

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag im frühen Geschäft etwas fester. Händler verweisen darauf, dass der US-Regierungsstillstand endlich beendet ist, nachdem nun auch US-Präsident Donald Trump seine Unterschrift gesetzt hat. Allerdings dürfte dies nach den Kursgewinnen der vergangenen Tage zu einem Grossteil in den Kursen eingepreist sein, heisst es am Markt. Zudem dürfte es einige Zeit dauern, bis all die nicht veröffentlichten Konjunkturdaten nachgereicht werden, auch wenn nun die Statistik-Behörden nun wieder die Arbeit aufnehmen.

Damit dürften die Marktteilnehmer mangels Daten wohl noch eine gewisse Zeit im Trüben fischen, was auch die Zinserwartungen beeinflussen dürfte. Was den hiesigen Markt aber noch stärker beflügeln könnte, wäre dagegen ein vorteilhafteres Zoll-Abkommen der Schweiz mit den USA. Dazu ist Wirtschaftsminister Guy Parmelin in die USA gereist, wo er heute den US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer zu Zoll-Gesprächen treffen wird.

Der Leitindex SMI notiert um 9.15 Uhr um 0,13 Prozent höher auf 12'810,06 Punkten. Kurzzeitig erreichte der SMI 12'828 Zähler, den höchsten Stand seit März. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, rückt um 0,16 Prozent vor auf 2089,38 und der breite SPI um 0,12 Prozent auf 17'648,79 Zähler. Im SLI legen 18 Aktien zu und 12 geben nach.

An der Spitze stehen Julius Bär (+1,5%). Dahinter folgen Swiss Life (+1,2%), die den Vortagesverlust nach dem Geschäfts-Update vom Vortag aufholen. Mit Partners Group (+1,0%) wird ein weiterer Finanzwert gekauft.

Bei Givaudan (+1,1%) sorgt eine Studie für Auftrieb. Barclays hat das Rating für den Riechstoffkonzern auf "Overweight" von "Equal Weight" erhöht.

Bei den Verlierern stehen Sonova, Swisscom und Geberit mit einem Minus von bis zu 0,5 Prozent vorne.

Auf den hinteren Rängen stechen Polypeptide (+3,8%) positiv hervor. Grund dafür ist Berenberg. Der Broker hat seine Empfehlung auf "Buy" von "Hold" hochgesetzt.

Dagegen stehen Comet (-5,8%) deutlich unter Druck. Der Röntgen- und Hochfrequenzspezialist hat anlässlich des Kapitalmarkttags vom heutigen Donnerstag seine Mittelfristziele wegen der schlechten Entwicklungen in der Halbleiterindustrie gesenkt.

pre/ra

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Parker-Hannifin
✅ JPMorgan Chase
✅ Dollarama

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch

Inside Trading & Investment

07:15 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Erholung fortgesetzt
12.11.25 Holcim - Milliardenübernahme nicht genug, weitere Zukäufe geplant
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
12.11.25 Zoll-Hoffnungen beflügeln SMI
12.11.25 SG-Marktüberblick: 12.11.2025
12.11.25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch
11.11.25 Julius Bär: 9.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf adidas AG
11.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lonza, Novartis, Roche, Straumann
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’345.20 19.25 BA8S6U
Short 13’597.74 13.81 SPZB3U
Short 14’147.07 8.64 BOKS7U
SMI-Kurs: 12’817.84 13.11.2025 09:26:33
Long 12’287.18 19.85 S5YBIU
Long 11’992.00 13.51 SRKBVU
Long 11’503.35 8.91 SK0BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rüstungsaktien unter der Lupe: Was RENK, Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS jetzt bewegt
Infineon-Aktie legt deutlich zu: Infineon hofft auf KI-Boom nach Umsatzrückgang
Bayer-Analyse: Kaufen-Bewertung für Bayer-Aktie von DZ BANK
Swiss Life-Aktie dennoch unter Druck: Swiss Life bleibt nach neun Monaten im Wachstumsmodus
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Schwache Performance in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart leichter
JP Morgan Chase & Co. beurteilt RWE-Aktie mit Overweight
Diageo senkt Prognose mit Verweis auf niedrigeren China-Absatz
NVIDIA-Aktie zwischen Euphorie und Fundamentaldaten: VC-Gründer ordnet Vergleich zur Dotcom-Blase ein

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SLI 2’090.59 0.22%

finanzen.net News

Datum Titel
09:34 Idealo fordert 3,3 Milliarden Euro Schadenersatz von Google
09:32 Umfrage: Deutsche bei Frage nach Zusammenarbeit mit AfD uneins
09:24 Devisen: Eurokurs steigt über 1,16 US-Dollar - Zwei-Wochen-Hoch
09:23 Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax-Aufschwung stockt - Shutdown-Ende eingepreist
09:15 SPD-Generalsekretär Klüssendorf: Rentenpaket wie geplant verabschieden
09:14 AKTIE IM FOKUS: Merck KGaA springen hoch nach Quartalszahlen
09:20 EnBW-Aktie in Rot: Konzernüberschuss deutlich tiefer
08:59 Aktien Asien: Australische Börse schert aus positivem Markttrend aus
09:23 RWE-Aktien korrigieren nach skeptischer Kepler-Einstufung
08:49 Deutsche Börse-News: "Noch einmal davongekommen" (Marktstimmung)