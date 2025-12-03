Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SPI 998750 / CH0009987501

17’777.90 Pkt
71.53 Pkt
0.40 %
09:48:00
03.12.2025 09:30:36

Aktien Schweiz Eröffnung: Gewinne - Warten auf US-Daten

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch mit Gewinnen eröffnent. Die Vorgaben von der Wall Street sind positiv, insbesondere bei Tech-Werten ging es aufwärts. Diesen Schub griffen auch die asiatischen Märkte auf. Am Nachmittag werden dann nochmals wichtige US-Daten vor der Zinssitzung des Fed kommende Woche veröffentlicht.

Mit Blick auf die Konjunkturdaten kommt neben dem ISM-Dienstleistungs-Index insbesondere dem privaten ADP-Beschäftigungsreport diesmal eine hohe Bedeutung zu. Denn durch die Datenverzögerungen aufgrund des US-Shutdowns wird der eigentlich für Freitag geplante offizielle Arbeitsmarktbericht erst später veröffentlicht. Somit sind die ADP-Daten eines der letzten Zeichen vom Arbeitsmarkt vor der Fed-Zinsentscheidung kommende Woche.

Der Leitindex SMI notiert gegen 09.15 Uhr um 0,42 Prozent höher bei 12'943,76 Punkten. Der 30 Titel umfassende SLI gewinnt u0,33 Prozent auf 2091,04 Zähler hinzu und der breite SPI um 0,38 Prozent auf 17'772,97 Zähler. Im SLI stehen sich 20 Gewinner und 10 Verlierer gegenüber.

Besonders gefragt sind Tech-Werte wie Logitech (+3,3%) und VAT (+2,9%) oder auch ams Osram (+4,7%) im SPI. Die Titel greifen damit die Erholung an der Nasdaq auf, die sich in Asien mit teils starken Kursgewinnen wie bei Softbank fortsetzte.

Aber auch Pharma- und Gesundheitswerte ziehen an. So legen die beiden Schwergewichte Novartis (+1,3%) und Roche (GS +1,3%) zu, Sandoz (+1,1%) und Galderma (+0,9%) gehören ebenfalls zu den grösseren Gewinnern.

Schlusslicht im SLI sind indes Holcim (-1,3%) nach einer Abstufung durch Jefferies.

In der zweiten Reihe schnellen Cosmo (+22%) nach positiven Studiendaten hoch.

dm/uh

