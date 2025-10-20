Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
MDAX 252367 / DE0008467416

29’512.77
Pkt
-523.91
Pkt
-1.74 %
17.10.2025
20.10.2025 08:15:36

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax wohl wieder über 24.000 Punkte

FRANKFURT (awp international) - Die runde Marke von 24.000 Punkten übt am Montag weiter eine hohe Anziehungskraft auf den Dax aus. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,8 Prozent auf 24.031 Punkte, nachdem er am Freitag noch deutlich unter der runden Marke geschlossen hatte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird zum Wochenauftakt 0,6 Prozent höher erwartet.

Der US-Aktienmarkt hatte am Freitag recht ordentlich zugelegt. Entspannungszeichen im Handelsstreit zwischen den USA und China und ausbleibende Störfeuer von US-Regionalbanken hatten geholfen. Am Montagmorgen geben zudem deutliche Kursgewinne in Asien Auftrieb. Für Erleichterung sorgt dort, dass sich in Japan inzwischen doch eine Koalition abzeichnet. In China fiel das weiter schleppende Wirtschaftswachstum zudem nicht ganz so schwach aus wie erwartet.

Deutschlands grösster Marineschiffbauer TKMS geht am Montag an die Börse. Bei der Tochter des Essener Industriekonzerns Thyssenkrupp handelt es sich aber nicht um einen klassischen Börsengang, sondern um eine Abspaltung. Für 20 Thyssenkrupp-Aktien gibt es automatisch eine TKMS-Aktie. Thyssenkrupp behält 51 Prozent.

Ein Bericht über eine engere Zusammenarbeit von United Internet und Telefonica und eine mögliche Übernahme der United-Tochter 1&1 liess die Papiere von United Internet auf Tradegate vorbörslich um 4,6 Prozent zum Xetra-Schluss steigen. Auch 1&1 zogen merklich an.

Rüstungswerte sind nach einer sehr schwachen Vorwoche auf Erholungskurs. Für Rheinmetall etwa belief sich das Kursplus vorbörslich auf Tradegate auf 3,2 Prozent zum Xetra-Schluss.

Die Aktien des Flughafenbetreibers Fraport litten mit vorbörslich minus 2,5 Prozent unter einer Abstufung durch Morgan Stanley. Eine Kaufempfehlung von Jefferies trieb wiederum die Papiere des Wafer-Herstellers Siltronic um 6,9 Prozent nach oben./ajx/jha/

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

17.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 18.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
17.10.25 Nestlé schiebt SMI kräftig an
17.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Rekorde am laufenden Band
16.10.25 Julius Bär: 20.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Micron Technology Inc, QUALCOMM Inc, International Business Machines Corp
16.10.25 Ein Korb voll glänzender Goldminenaktien
16.10.25 Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
15.10.25 Logo WHS ASML Q3 Analyse: Starke Zahlen, aber China-Risiko belastet. Kaufen oder abwarten?
15.10.25 Marktüberblick: Heidelberg Materials gesucht
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’152.07 19.44 BDGS0U
Short 13’418.86 13.73 QIUBSU
Short 13’919.00 8.90 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’644.49 17.10.2025 17:31:58
Long 12’087.28 19.14 SZPBKU
Long 11’827.88 13.66 SQFBLU
Long 11’318.71 8.83 B1SSKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

finanzen.net News

Datum Titel
08:16 Deutschland: Erzeugerpreise sinken etwas stärker als erwartet
08:11 Devisen: Eurokurs stabil
08:09 Ölpreise wieder unter Druck
07:59 Holcim übernimmt deutschen Wandsystem-Anbieter Xella
07:49 ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Deutsche Bank mit 'Hold' - Ziel 33 Euro
07:48 WDH/ROUNDUP: Marineschiffbauer TKMS geht an die Börse
07:34 Aktien Japan: Nikkei auf Rekordhoch - Neue Regierungskoalition zeichnet sich ab
07:34 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Siltronic auf 'Buy' - Ziel hoch auf 75 Euro
07:34 ROUNDUP: Marineschiffbauer TKMS geht an die Börse
07:34 Hannover Rück: Deutsche Kfz-Versicherer können 2025 wieder mit Gewinn rechnen